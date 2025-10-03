R o m a , 3 o t t . - ( A d n k r o n o s ) - " I m i l i o n i d i i t a l i a n i c h e o g g i h a n n o r i e m p i t o m o l t i s s i m e p i a z z e d e l p a e s e s t a n n o f a c e n d o i m p a z z i r e g l i e s p o n e n t i d e l l a d e s t r a , c h e c o n t i n u a n o c o n g l i i n s u l t i . D e f i n i r e u n a p a g l i a c c i a t a i n u t i l e l a F l o t t i g l i a c o m e h a f a t t o i l v i c e s e g r e t a r i o d i F o r z a I t a l i a B e n i g n i , c h e n o n c o n t e n t o a t t a c c a a n c h e i p a r l a m e n t a r i a b o r d o , s i g n i f i c a c h e s i è s u p e r a t o o g n i l i m i t e . O g g i è s c e s o i n p i a z z a u n f i u m e u m a n o c o n t r o i l s i l e n z i o e l a c o m p l i c i t à d e l l a d e s t r a , p e r c h i e d e r e l o s t o p a l g e n o c i d i o d e i p a l e s t i n e s i e l o S t a t o d i P a l e s t i n a " . C o s ì i l s e n a t o r e P e p p e D e C r i s t o f a r o d i A l l e a n z a v e r d i e s i n i s t r a . " C r i m i n a l i z z a r e g l i a t t i v i s t i d e l l a f l o t t i g l i a , r i d i c o l i z z a r e c h i r i n u n c i a a d u n a g i o r n a t a d i s a l a r i o d i m o s t r a d i n o n a v e r c a p i t o n u l l a d i q u a n t o s t a a c c a d e n d o . L ’ o n o r e v o l e B e n i g n i d o v r e b b e a v e r e p i ù r i s p e t t o p e r c h i i n q u e s t e s e t t i m a n e h a r i s c h i a t o i n p r i m a p e r s o n a p e r p o r t a r e a i u t o a d u n a p o p o l a z i o n e s t r e m a t a . L ’ u n i c a p a g l i a c c i a t a v e r g o g n o s a è q u e l l a d e l l a d e s t r a c h e h a p a u r a d e l l a r e a z i o n e e d e l l ’ e m o z i o n e d e l p o p o l o i t a l i a n o " , c o n c l u d e .