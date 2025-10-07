R o m a , 7 o t t . - ( A d n k r o n o s ) - " N o n a b b i a m o m a i a v u t o n e s s u n a r e t i c e n z a n e l c o n d a n n a r e q u e l l o c h e è s u c c e s s o i l 7 o t t o b r e d i d u e a n n i f a . T u t t e l e f o r z e p o l i t i c h e c h e s o n o p r e s e n t i i n q u e s t o P a r l a m e n t o s i s t r i n s e r o a t t o r n o a l l a p o p o l a z i o n e i s r a e l i a n a e f e c e r o b e n e , p e r c h é q u a n d o v e n g o n o a m m a z z a t e p e r s o n e i n n o c e n t i , q u a n d o v e n g o n o r a p i t i r a g a z z e e r a g a z z i , a n z i a n i , n o n c ' è n i e n t e c h e p o s s a g i u s t i f i c a r e q u e s t i c r i m i n i , n e m m e n o i l f a t t o c h e c i f o s s e u n a l u n g a s t o r i a p r i m a d e l 7 o t t o b r e . U n a s t o r i a d u r a t a d e c e n n i c h e h a v i s t o l ' o p p r e s s i o n e s i s t e m a t i c a d e l l a p o p o l a z i o n e p a l e s t i n e s e , m o r t i , a r r e s t i a r b i t r a r i , p u l i z i a e t n i c a . T u t t e c o s e i n i z i a t e a n n i e a n n i p r i m a d e l 7 o t t o b r e , m a c h e n o n s o n o , e n o n p o s s o n o m a i e s s e r e , u n a g i u s t i f i c a z i o n e n é m o r a l e n é p o l i t i c a " . C o s ì i n A u l a i l c a p o g r u p p o d e l l ’ A l l e a n z a v e r d i e s i n i s t r a P e p p e D e C r i s t o f a r o , p r e s i d e n t e d e l g r u p p o m i s t o d i p a l a z z o M a d a m a . " P e n s a v a m o q u e s t o d u e a n n i f a , e n o n a b b i a m o c a m b i a t o i d e a . T r o v o g r a v i s s i m o - p r o s e g u e - n o n a v e r v i s t o a l t r e t t a n t a u n a n i m e s o l i d a r i e t à e i n d i g n a z i o n e p e r q u e l l o c h e è s u c c e s s o n e i m e s i s u c c e s s i v i . E m i d i s p i a c e m o l t o c h e q u e s t ' a u l a , t u t t a q u e s t ' a u l a , n o n a b b i a c h i a m a t o p e r n o m e i l g e n o c i d i o d e l l a p o p o l a z i o n e p a l e s t i n e s e , o r m a i r i c o n o s c i u t o t a l e d a t u t t i i p r i n c i p a l i s t u d i o s i d e l m o n d o . U n a c o m p l i c e r i m o z i o n e d i c i a m o c o s ì , q u e s t a s ì f r u t t o d i p u r a s t r u m e n t a l i z z a z i o n e p o l i t i c a . P e r c h é q u e s t a d i f f e r e n z a ? " " N o i n o n s i a m o a l l e a t i d i H a m a s , s i a m o t u t t ' a l t r a c o s a d a H a m a s , c i s i a m o f o r m a t i c o n A r a f a t e c o n l ' O l p e s a p p i a m o d i s t i n g u e r e b e n e t r a l a r e s i s t e n z a , q u e l l a r i c o n o s c i u t a f i n a n c h e d a l d i r i t t o i n t e r n a z i o n a l e , e g l i a t t a c c h i b r u t a l i a i c i v i l i . N o n s i a m o a l l e a t i d i H a m a s e n o n a b b i a m o n e s s u n a r e m o r a n e l c o n d a n n a r e i l 7 o t t o b r e . A l t r e f o r z e p o l i t i c h e i n v e c e i n q u e s t o p a e s e s o n o a l l e a t e d i N e t a n y a h u e p e r q u e s t o n o n h a n n o m a i m o s t r a t o n e s s u n a i n d i g n a z i o n e p e r q u e s t i d u e a n n i d i g e n o c i d i o c h e s o n o t r a s c o r s i . L a d i f f e r e n z a è t u t t a q u i " , c o n c l u d e .