R o m a , 2 n o v . ( A d n k r o n o s ) - " L e g g o c h e i l l e a d e r i s l a m i c o d e i P r o - P a l M o h a m m a d H a n n o u n s t a r i p r o v a n d o a s f i d a r e i l V i m i n a l e , q u e s t a v o l t a , p a r l a n d o ‘ d i p e n a d i m o r t e n e i c o n f r o n t i d e i f i l o - i s r a e l i a n i ’ . I n v o c a r e l a m o r t e d e g l i a v v e r s a r i o b o l l a r e c o m e c o l l a b o r a z i o n i s t i g i o r n a l i e c i t t a d i n i n o n è r e s i s t e n z a è d i s u m a n i z z a z i o n e e i n c i t a m e n t o a l l ’ o d i o ; r i t e n g o c h e s i m i l i p a r o l e c o m e r i p o r t a t e p o s s a n o r i e n t r a r e i n f a t t i s p e c i e p e n a l m e n t e r i l e v a n t i q u a l i l ’ i s t i g a z i o n e a d e l i n q u e r e e l ’ a p o l o g i a d i d e l i t t o a i s e n s i d e l l ’ a r t i c o l o 4 1 4 c . p . o l t r e a l l a p r o p a g a n d a e i s t i g a z i o n e a l l a d i s c r i m i n a z i o n e o a l l a v i o l e n z a p e r m o t i v i r a z z i a l i e t n i c i n a z i o n a l i o r e l i g i o s i p r e v i s t e d a l l ’ a r t i c o l o 6 0 4 - b i s c . p . c o n l a p o s s i b i l e a p p l i c a z i o n e d e l l e a g g r a v a n t i e x a r t i c o l o 6 0 4 - t e r c . p . o v e r i c o r r a n o i p r e s u p p o s t i " . L o a f f e r m a R i c c a r d o D e C o r a t o , d e p u t a t o d i F r a t e l l i d ' I t a l i a e v i c e p r e s i d e n t e d e l l a c o m m i s s i o n e A f f a r i c o s t i t u z i o n a l i d e l l a C a m e r a . " L a c r i t i c a a n c h e d u r a a l l e d e c i s i o n i d i u n G o v e r n o - a g g i u n g e - è l e g i t t i m a m a l ’ o d i o v e r s o g l i E b r e i e v e r s o I s r a e l e n o e q u a n d o s i s u p e r a i l c o n f i n e d e l l a l i b e r t à d i e s p r e s s i o n e , e n t r a n d o n e l l ’ a r e a d e l l ’ i s t i g a z i o n e a l l a v i o l e n z a , l a r i s p o s t a d e v e e s s e r e f e r m a e n e l p e r i m e t r o d e l l a l e g g e . P e r q u e s t o e s p r i m o s o l i d a r i e t à a l l a c o m u n i t à e b r a i c a e a l m o n d o d e l l ’ i n f o r m a z i o n e , r i v e n d i c o l a l i b e r t à d i s t a m p a e v a l u t o l a p r e s e n t a z i o n e d i u n e s p o s t o a l l e a u t o r i t à c o m p e t e n t i p e r c h é s i v e r i f i c h i s e s i p r o f i l i u n r e a t o e i n q u e l c a s o s i a d o t t i n o l e m i s u r e n e c e s s a r i e a t u t e l a d e l l ’ o r d i n e p u b b l i c o e d e l l a d i g n i t à d e l l e p e r s o n e . C h i e d o i n f i n e a t u t t e l e f o r z e p o l i t i c h e e a i p r o m o t o r i d i i n i z i a t i v e p u b b l i c h e d i p r e n d e r e d i s t a n z e n e t t e d a s l o g a n e s t r e m i s t i e m e s s a g g i d ’ o d i o . M i l a n o e S e s t o S a n G i o v a n n i d e v o n o r e s t a r e c i t t à d i l e g a l i t à e r i s p e t t o : n e s s u n a a m b i g u i t à v e r s o a n t i s e m i t i s m o , e s t r e m i s m i e a p o l o g i a d e l l a v i o l e n z a " . " È g r a v e - c o n c l u d e D e C o r a t o - c h e i l s i n d a c o d i M i l a n o e l a s i n i s t r a r e s t i n o i n s i l e n z i o d i f r o n t e a q u e s t o e n n e s i m o g r a v e e p i s o d i o . H a n n o u n è u n s o g g e t t o p e r i c o l o s i s s i m o e c o m e t a l e v a s a n z i o n a t o a n o r m a d i l e g g e i t a l i a n a e v a s u b i t o e s p u l s o ” .