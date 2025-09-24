Roma, 24 set.-(Adnkronos) - Questa sera a Milano è previsto un altro evento in favore e a sostegno della Palestina, in un luogo totalmente diverso rispetto a due giorni fa ed esattamente a due minuti a piedi dal Duomo. Viste le premesse e le minacce dei pro-Hamas, temiamo che loccupazione di Piazza della Scala di questa sera possa essere unaltra manifestazione strumentale per ricattare Governo e Istituzioni. Ciò sarebbe vergognoso, respingiamo nella maniera più totale qualsiasi provocazione. Non si possono assumere atteggiamenti estremisti e violenti, come quelli di lunedì scorso, nei confronti in primis delle forze dellordine e poi delle istituzioni tutte. Così il deputato di Fratelli dItalia, vice presidente della commissione Affari Costituzionali ed ex vice sindaco delle giunte di centrodestra milanesi, Riccardo De Corato.