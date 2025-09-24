R o m a , 2 4 s e t . - ( A d n k r o n o s ) - “ Q u e s t a s e r a a M i l a n o è p r e v i s t o u n a l t r o e v e n t o i n f a v o r e e a s o s t e g n o d e l l a P a l e s t i n a , i n u n l u o g o t o t a l m e n t e d i v e r s o r i s p e t t o a d u e g i o r n i f a e d e s a t t a m e n t e a d u e m i n u t i a p i e d i d a l D u o m o . V i s t e l e p r e m e s s e e l e m i n a c c e d e i p r o - H a m a s , t e m i a m o c h e l ’ o c c u p a z i o n e d i P i a z z a d e l l a S c a l a d i q u e s t a s e r a p o s s a e s s e r e u n ’ a l t r a m a n i f e s t a z i o n e s t r u m e n t a l e p e r r i c a t t a r e G o v e r n o e I s t i t u z i o n i . C i ò s a r e b b e v e r g o g n o s o , r e s p i n g i a m o n e l l a m a n i e r a p i ù t o t a l e q u a l s i a s i p r o v o c a z i o n e . N o n s i p o s s o n o a s s u m e r e a t t e g g i a m e n t i e s t r e m i s t i e v i o l e n t i , c o m e q u e l l i d i l u n e d ì s c o r s o , n e i c o n f r o n t i i n p r i m i s d e l l e f o r z e d e l l ’ o r d i n e e p o i d e l l e i s t i t u z i o n i t u t t e ” . C o s ì i l d e p u t a t o d i F r a t e l l i d ’ I t a l i a , v i c e p r e s i d e n t e d e l l a c o m m i s s i o n e A f f a r i C o s t i t u z i o n a l i e d e x v i c e s i n d a c o d e l l e g i u n t e d i c e n t r o d e s t r a m i l a n e s i , R i c c a r d o D e C o r a t o .