R o m a , 7 o t t . - ( A d n k r o n o s ) - " P r o p r i o o g g i , n e l l a g i o r n a t a i n c u i r i c o r r e i l s e c o n d o a n n i v e r s a r i o d e l m a s s a c r o d i H a m a s n e l t e r r i t o r i o i s r a e l i a n o , a M i l a n o s i s t a n n o t e n e n d o d u e c o r t e i c o n t r o I s r a e l e e p r o P a l e s t i n a . I l p r i m o i n z o n a C o l o n n e d i S a n L o r e n z o e l ’ a l t r o i n p i a z z a l e L o r e t o . E ’ u n a v e r g o g n a ! M i a u g u r o c h e a l m e n o o g g i , i l s i n d a c o , l a s i n i s t r a m i l a n e s e e l e i s t i t u z i o n i l o c a l i , n e p r e n d a n o l e d o v u t e d i s t a n z e " . C o s ì i l d e p u t a t o d i F r a t e l l i d ’ I t a l i a R i c c a r d o D e C o r a t o , v i c e p r e s i d e n t e d e l l a c o m m i s s i o n e A f f a r i C o s t i t u z i o n a l i e d e x v i c e s i n d a c o d e l l e g i u n t e d i c e n t r o d e s t r a m i l a n e s i .