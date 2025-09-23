R o m a , 2 3 s e t . - ( A d n k r o n o s ) - " Q u a n t o a c c a d u t o i e r i , d a p a r t e d e i p r o - H a m a s , a M i l a n o h a o l t r e p a s s a t o d i g r a n l u n g a i l l i m i t e d e l l a s o p p o r t a z i o n e . Q u e l l e v i o l e n z e e a t t a c c h i , s e n z a a l c u n m o t i v o , n e i c o n f r o n t i s o p r a t t u t t o d e l l a P o l i z i a v a n n o s u b i t o p u n i t i m a , s o p r a t t u t t o , o c c o r r o n o m i r a t e a z i o n i d i p r e v e n z i o n e . D e g l i a c c a n i m e n t i e d a n n e g g i a m e n t i c o n t r o b e n i p u b b l i c i e p r i v a t i , i n u n l u o g o s i m b o l o d i r i l i e v o s t o r i c o - a r c h i t e t t o n i c o d i M i l a n o q u a l e è a p p u n t o l a S t a z i o n e C e n t r a l e c h e h a s u b i t o a n c h e g r a v i d i s a g i a l l a c i r c o l a z i o n e d e l l a r e t e f e r r o v i a r i a e d e i t r a s p o r t i , q u a l c u n o d e v e r i s p o n d e r n e e p a g a r n e l e c o n s e g u e n z e " . C o s ì i l D e p u t a t o d i F r a t e l l i d ’ I t a l i a , v i c e p r e s i d e n t e d e l l a c o m m i s s i o n e A f f a r i c o s t i t u z i o n a l i e d e x v i c e S i n d a c o d e l l e g i u n t e d i c e n t r o d e s t r a m i l a n e s i , R i c c a r d o D e C o r a t o . " P e r q u e s t o p r e s e n t e r ò i n A u l a a l l a C a m e r a u n ’ i n t e r r o g a z i o n e , c o n r i s p o s t a s c r i t t a , a l l ’ a t t e n z i o n e d e i m i n i s t r i d e l l ' I n t e r n o e d i q u e l l o d e l l e I n f r a s t r u t t u r e a f f i n c h é c h i a r i s c a n o q u a l i s o n o g l i s t r u m e n t i c h e i l G o v e r n o i n t e n d e r à p r o m u o v e r e , i n p r i m i s p e r r i v a l e r s i s u i m o l t e p l i c i d a n n i s u b i t i i e r i e p o i s e v a l u t e r a n n o l ’ a t t u a z i o n e d i u n i n t e r v e n t o n o r m a t i v o e f f i c a c e , f i n a l i z z a t o a r a f f o r z a r e e t u t e l a r e i l u o g h i s e n s i b i l i d i r i l i e v o s t o r i c o - a r t i s t i c o n e l l e n o s t r e c i t t à i t a l i a n e . C h i e d o a n c h e s e e r a n o p r e s e n t i d e g l i e s p o n e n t i d e l c e n t r o s o c i a l e L e o n c a v a l l o , d e g l i a l t r i 9 n o v e c e n t r i s o c i a l i e d e i m a r a n z a d i s e c o n d a g e n e r a z i o n e n e i v e r g o g n o s i s c o n t r i d i i e r i . C o m e f a r e b b e S a l a , i n c a s o d i u n ' e v e n t u a l e c o i n v o l g i m e n t o d e i l e o n c a v a l l i n i , a d a r e l o r o u n ' a r e a i n c i t t à ? " , c o n c l u d e .