R o m a , 2 3 s e t . - ( A d n k r o n o s ) - “ M i l a n o n o n p u ò e s s e r e o s t a g g i o d e i v a n d a l i : c h i p r o v o c a d a n n i d e v e r i s a r c i r e ” . C o s ì i l d e p u t a t o d i F r a t e l l i d ’ I t a l i a R i c c a r d o D e C o r a t o , v i c e p r e s i d e n t e d e l l a c o m m i s s i o n e C o s t i t u z i o n a l e a l l a C a m e r a e d e x v i c e s i n d a c o d e l l e g i u n t e d i c e n t r o d e s t r a m i l a n e s i , c h e h a p r e s e n t a t o u n ’ i n t e r r o g a z i o n e a i m i n i s t r i d e l l ’ I n t e r n o e d e i T r a s p o r t i s u i d a n n i p r o v o c a t i i e r i d a l l a m a n i f e s t a z i o n e a s o s t e g n o d e l l a P a l e s t i n a n e l l a c i t t à d i M i l a n o e i n p a r t i c o l a r e a l l a S t a z i o n e c e n t r a l e . " C h i e d i a m o i n n a n z i t u t t o d i c o n o s c e r e l o s t a t o d e g l i a c c e r t a m e n t i s u l l a n a t u r a , l ’ e n t i t à e l a l o c a l i z z a z i o n e d e i d a n n i r i s c o n t r a t i , c o s ì d a p o t e r q u a n t i f i c a r e c o n p r e c i s i o n e g l i o n e r i d i r i p r i s t i n o e c o m p r e n d e r e l e r i c a d u t e s u i s e r v i z i d i t r a s p o r t o e s u l l a s i c u r e z z a p u b b l i c a . I n o l t r e - p r o s e g u e - c h i e d i a m o a l G o v e r n o q u a l i s t r u m e n t i i n t e n d a a t t i v a r e p e r p r o m u o v e r e l a r i v a l s a n e i c o n f r o n t i d e i r e s p o n s a b i l i e , o v e n e r i c o r r a n o i p r e s u p p o s t i , a n c h e d e g l i o r g a n i z z a t o r i d e l l e m a n i f e s t a z i o n i . L ’ i n t e r r o g a z i o n e s o l l e c i t a i n o l t r e l ’ E s e c u t i v o a v a l u t a r e u n i n t e r v e n t o n o r m a t i v o c h e r a f f o r z i l a t u t e l a d e i l u o g h i s e n s i b i l i e d i r i l i e v o s t o r i c o - a r t i s t i c o , c o m e l e p r i n c i p a l i s t a z i o n i f e r r o v i a r i e e l e a r e e a p i ù a l t o a f f l u s s o , p r e v e d e n d o n e l p i e n o r i s p e t t o d e l l e l i b e r t à c o s t i t u z i o n a l i i l d e p o s i t o d i u n a c a u z i o n e o d i a l t r a i d o n e a g a r a n z i a e c o n o m i c a p e r l o s v o l g i m e n t o d i e v e n t i i n t a l i s i t i , c o m m i s u r a t a a l r i s c h i o e r e s t i t u i t a i n a s s e n z a d i d a n n i " . " A s u p p o r t o d i q u e s t a i m p o s t a z i o n e h o p r o p o s t o a n c h e l ’ e l a b o r a z i o n e d i l i n e e g u i d a n a z i o n a l i r i v o l t e a l l e a u t o r i t à d i p u b b l i c a s i c u r e z z a e a i g e s t o r i d e l l e i n f r a s t r u t t u r e , c o n c r i t e r i o g g e t t i v i p e r i n d i v i d u a r e i s i t i s e n s i b i l i , p a r a m e t r i p e r d e f i n i r e l e g a r a n z i e e c o n o m i c h e , p r o c e d u r e c h i a r e d i e v e n t u a l e e s c u s s i o n e e m i s u r e o r g a n i z z a t i v e p e r p r e v e n i r e c r i t i c i t à d u r a n t e i c o r t e i . S e r v o n o r e g o l e c h i a r e e r e s p o n s a b i l i t à p e r t u t e l a r e i c i t t a d i n i , i l p a t r i m o n i o d e l l a c i t t à e i l d i r i t t o d i m a n i f e s t a r e s e n z a s c a r i c a r e i c o s t i s u l l a c o l l e t t i v i t à ” , c o n c l u d e .