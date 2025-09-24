R o m a , 2 4 s e t . ( A d n k r o n o s ) - P d , M 5 S e A v s s o n o g i à a l l a v o r o s u u n a r i s o l u z i o n e c o m u n e i n v i s t a d e l l e c o m u n i c a z i o n i d i A n t o n i o T a j a n i s u G a z a i l p r o s s i m o 2 o t t o b r e . S a r à q u e l l a l a s e d e i n c u i l ' a n n u n c i o d i G i o r g i a M e l o n i , i e r i a N e w Y o r k , d o v r e b b e t r a d u r s i i n u n a t t o p a r l a m e n t a r e . I l ' r i c o n o s c i m e n t o c o n d i z i o n a t o ' d e l l o S t a t o d i P a l e s t i n a d i c u i h a p a r l a t o l a p r e m i e r , s a r à c o n t e n u t o n e l l a r i s o l u z i o n e d i m a g g i o r a n z a . T e s t o c h e l e o p p o s i z i o n i , a l m o m e n t o , s o n o o r i e n t a t e a b o c c i a r e . E l e p a r o l e d i o g g i p o m e r i g g i o d e l l a p r e s i d e n t e d e l C o n s i g l i o ( " N o n c a p i s c o l e o p p o s i z i o n i , v o g l i o n o H a m a s n e l f u t u r o g o v e r n o p a l e s t i n e s e ? " ) d i c e r t o n o n s t e m p e r a n o i l m u r o c o n t r o m u r o . " V o t e r e m o l a n o s t r a r i s o l u z i o n e " c h e p o g g i a s u q u e l l a u n i t a r i a p r e s e n t a t a m e s i f a e c h e c o n t i e n e g i à l a r i c h i e s t a d i r i c o n o s c i m e n t o d e l l o S t a t o d i P a l e s t i n a . " S e l a p o s i z i o n e d e l l a m a g g i o r a n z a n o n c a m b i a , s e r e s t a n o l e ' c o n d i z i o n i ' , v o t i a m o c o n t r o . S e q u e l p a s s a g g i o s f u m a , a l l o r a v e d r e m o " , s p i e g a n o f o n t i p a r l a m e n t a r i P d . P d , M 5 S e A v s s i s t a n n o c o n f r o n t a n d o m a " c o n t i a m o d i r i u s c i r e a c o i n v o l g e r e a n c h e a l t r i g r u p p i d i o p p o s i z i o n i " , è l ' a u s p i c i o . D i c e r t o , i l g i u d i z i o s u l l a m o s s a d i M e l o n i è p i u t t o s t o c o n d i v i s o : u n a " p r e s a i n g i r o " , d e t t a t a d a l t i m o r e d i u n c a l o d i c o n s e n s i , l a v a l u t a z i o n e d e l l e o p p o s i z i o n i . D i c e G i u s e p p e C o n t e : " L a p r e s i d e n t e d e l C o n s i g l i o , m e s s a a l l e s t r e t t e , è a n d a t a a l l ' O n u a p a r l a r e d i u n r i c o n o s c i m e n t o d e l l a P a l e s t i n a c o n d i z i o n a t o : n o n e s i s t e , o r i c o n o s c i o n o n r i c o n o s c i l o S t a t o . L e i p r e n d e i n g i r o i c i t t a d i n i i t a l i a n i d a t r e a n n i e p e n s a d i p o t e r l o f a r e a n c h e c o n l ' i n t e r a c o m u n i t à i n t e r n a z i o n a l e " . E p o i i l c a p o g r u p p o a l S e n a t o d e l P d , F r a n c e s c o B o c c i a : " L a P a l e s t i n a s i r i c o n o s c e o n o . T e r t i u m n o n d a t u r " . E d a n c o r a N i c o l a F r a t o i a n n i : " I e r i l a p r e s i d e n t e d e l C o n s i g l i o M e l o n i h a s u p e r a t o i l m u r o d e l s u o n o d e l l ' i p o c r i s i a . H a p e n s a t o d i t i r a r f u o r i l a c a r t a d e l r i c o n o s c i m e n t o d e l l a P a l e s t i n a , a d u e c o n d i z i o n i . G i o r g i a M e l o n i t e l o d i c i a m o i n c h i a r o : i l r i c o n o s c i m e n t o o c ' è o n o n c ' è . F a r e i l g i o c o d e l l e t r e c a r t e d i f r o n t e a l g e n o c i d i o d i G a z a è f r a n c a m e n t e n a u s e a b o n d o " . A n c h e R i c c a r d o M a g i è n e t t a m e n t e c r i t i c o . " M e l o n i è i n f o r t e d i f f i c o l t à , l a s u a p o s i z i o n e è f o r t e m e n t e i m p o p o l a r e e o r a s t a c e r c a n d o d i g i r a r e l a f r i t t a t a . L a m o z i o n e p r o p o s t a d a l l a p r e m i e r s u l r i c o n o s c i m e n t o d e l l o S t a t o d i P a l e s t i n a è u n g i o c o d i p r e s t i g i o a d u s o d i p o l i t i c a i n t e r n a . V u o l e i n q u a l c h e m o d o a c c u s a r e l e o p p o s i z i o n i d i e s s e r e p r o - H a m a s m a q u e s t o g i o c o n o n r e g g e r à : F r a n c i a , A u s t r a l i a , C a n a d a e t u t t i g l i a l t r i p a e s i c h e s t a n n o r i c o n o s c e n d o l o s t a t o d i P a l e s t i n a n o n s o n o p r o H a m a s " . E l o r i b a d i s c e a n c h e i l c a p o g r u p p o P d i n E s t e r i a l S e n a t o , A l e s s a n d r o A l f i e r i : " A n c h e f r a n c e s i e b r i t a n n i c i h a n n o l a s t e s s a p o s i z i o n e d i c o n d a n n a d i H a m a s e s u l l ' i m p o s s i b i l i t à c h e H a m a s a b b i a u n r u o l o n e l g o v e r n o d e l l a P a l e s t i n a . C o s ì c o m e s a n c i t o d a g l i s t e s s i P a e s i a r a b i . E o v v i a m e n t e s i a m o d ' a c c o r d o a n c h e n o i . S o n o p r e m e s s e c h e n o n c i s a r e b b e n e m m e n o b i s o g n o d i s o t t o l i n e a r e . M e n t r e M e l o n i p a r l a d i ' c o n d i z i o n i ' . . . N o n v o r r e m m o f o s s e u n a f u r b a t a p e r n o n r i c o n o s c e r e l o S t a t o d i P a l e s t i n a p e r c h è n o n v u o l e d i s p i a c e r e l ' a m i c o T r u m p " . N e l l ' a r e a r i f o r m i s t a d e m c ' è p e r ò c h i è r i m a s t o p e r p l e s s o d a l l a l i n e a S c h l e i n s u l l a m o s s a M e l o n i , s u b i t o d e f i n i t a c o m e u n a " p r e s a i n g i r o " , u n " g i o c o d e l l e t r e c a r t e " d a l l a s e g r e t a r i a P d . P e r i r i f o r m i s t i a n d r e b b e v a l u t a t a c o m e u n " p r i m o p a s s o a v a n t i " . S p i e g a u n e s p o n e n t e d e l l ' a r e a : " P i u t t o s t o c h e g i o c a r e i n d i f e s a , f o r s e a n d a v a r i v e n d i c a t o c o m e M e l o n i s i a s t a t a c o s t r e t t a a f a r e u n p a s s o a v a n t i , s o t t o l a p r e s s i o n e d e l l ' o p i n i o n e p u b b l i c a e n o s t r a , d e l l e o p p o s i z i o n i . E c h e s i a s t a t a c o s t r e t t a a f a r e u n p a s s o a v a n t i v e r s o i l l o d o M a c r o n . . . " .