G a z a , 6 o t t . ( A d n k r o n o s ) - " U n c e s s a t e i l f u o c o d u r a t u r o è f o n d a m e n t a l e " e l a C r o c e R o s s a a f f e r m a d i e s s e r e d i s p o s t a a f u n g e r e n u o v a m e n t e d a i n t e r m e d i a r i a n e l l ' a c c o r d o s u g l i o s t a g g i . " I l C o m i t a t o I n t e r n a z i o n a l e d e l l a C r o c e R o s s a ( C i c r ) h a f a c i l i t a t o i l r i l a s c i o d i 1 4 8 o s t a g g i e 1 . 9 3 1 d e t e n u t i d a l l ' o t t o b r e 2 0 2 3 " , s i l e g g e i n u n a d i c h i a r a z i o n e . " I l C i c r h a a n c h e f a c i l i t a t o l a r e s t i t u z i o n e d e l l e s a l m e , c o n s e n t e n d o a l l e f a m i g l i e d i p i a n g e r e i p r o p r i c a r i c o n d i g n i t à " . " Q u e s t e o p e r a z i o n i s o n o e s t r e m a m e n t e c o m p l e s s e e r i c h i e d o n o u n a m e t i c o l o s a p i a n i f i c a z i o n e l o g i s t i c a e d i s i c u r e z z a " , h a a f f e r m a t o l a C r o c e R o s s a , s o t t o l i n e a n d o c h e " è p r o n t a a d a i u t a r e a r i u n i r e l e f a m i g l i e e a f a c i l i t a r e l a c o n s e g n a d e g l i a i u t i a G a z a i n m o d o d a d a r e p r i o r i t à a l l a s i c u r e z z a , a l l a d i g n i t à e a l b e n e s s e r e d e i c i v i l i " .