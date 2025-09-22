M o s c a , 2 2 s e t . ( A d n k r o n o s ) - L a R u s s i a r i t i e n e c h e l a s o l u z i o n e d e i d u e S t a t i s i a l ' u n i c a v i a p e r r i s o l v e r e i l c o n f l i t t o i n M e d i o O r i e n t e . L o h a d i c h i a r a t o i l C r e m l i n o , d o p o c h e i e r i G r a n B r e t a g n a , C a n a d a , A u s t r a l i a e P o r t o g a l l o h a n n o r i c o n o s c i u t o u n o S t a t o p a l e s t i n e s e . " R e s t i a m o f e d e l i a l l e r i s o l u z i o n i f o n d a m e n t a l i d e l C o n s i g l i o d i s i c u r e z z a d e l l e N a z i o n i U n i t e e a l l a p o s i z i o n e i n t e r n a z i o n a l e s u l l a p o s s i b i l i t à d i r i s o l v e r e i l p r o b l e m a p a l e s t i n e s e - i s r a e l i a n o s u l l a b a s e d i u n a p p r o c c i o a d u e S t a t i " , h a d i c h i a r a t o a i g i o r n a l i s t i i l ​ ​ p o r t a v o c e p r e s i d e n z i a l e D m i t r y P e s k o v . " Q u e s t o r i m a n e i l n o s t r o a p p r o c c i o e c r e d i a m o c h e s i a l ' u n i c o m o d o p o s s i b i l e p e r t r o v a r e u n a s o l u z i o n e a q u e s t o c o n f l i t t o e s t r e m a m e n t e c o m p l e s s o e d i l u n g a d a t a , c h e o r a s i t r o v a f o r s e n e l l a f a s e p i ù a c u t a e t r a g i c a d i t u t t a l a s u a s t o r i a " , h a c o n c l u s o P e s k o v .