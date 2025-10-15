R o m a , 1 5 o t t . ( A d n k r o n o s ) - “ R i n g r a z i o i l m i n i s t r o d e g l i E s t e r i A n t o n i o T a j a n i p e r l ’ i n f o r m a t i v a r e s a o g g i i n P a r l a m e n t o s u g l i u l t i m i s v i l u p p i d e l l a s i t u a z i o n e i n M e d i o O r i e n t e , d o p o l a f i r m a d e l l ’ a c c o r d o d i S h a r m e l - S h e i k h . I l m i n i s t r o h a r e s o u n q u a d r o e s a u s t i v o , a l t e r n a n d o p a r o l e d i s p e r a n z a e d i g r a n d e c a u t e l a . L ’ i m p e r a t i v o è q u e l l o d i n o n d i s p e r d e r e i r i s u l t a t i s t r a o r d i n a r i c h e l a d i p l o m a z i a h a s a p u t o c o n s e g u i r e , l a v o r a n d o c o n d e t e r m i n a z i o n e p e r a f f r o n t a r e l e q u e s t i o n i s p i n o s e c h e c a r a t t e r i z z a n o g l i a l t r i c a p i t o l i d e l p i a n o m e s s o a p u n t o d a l l ’ A m m i n i s t r a z i o n e s t a t u n i t e n s e . S u q u e s t o , è i m p o r t a n t e c o n f i d a r e s u l s o s t e g n o a t t i v o d e i p r i n c i p a l i a t t o r i s t a t a l i a r a b i , i l c u i c o n t r i b u t o è c e r t o r i l e v a n t e p e r g i u n g e r e a u n e f f e t t i v o s b o c c o d i p a c e " . C o s ì S t e f a n i a C r a x i , s e n a t r i c e d i F o r z a I t a l i a e p r e s i d e n t e d e l l a c o m m i s s i o n e A f f a r i e s t e r i e d i f e s a a P a l a z z o M a d a m a . " L ’ I t a l i a , c o m e h a b e n s o t t o l i n e a t o i l m i n i s t r o T a j a n i , c o n t i n u e r à a f a r e l a s u a p a r t e ; d o v r e m m o e s s e r e t u t t i o r g o g l i o s i - a g g i u n g e C r a x i - d i q u a n t o è s t a t o f a t t o f i n o r a , d e l c o n t r i b u t o r e s o s u l f r o n t e u m a n i t a r i o p e r a l l e v i a r e l e s o f f e r e n z e d e l p o p o l o p a l e s t i n e s e , d i u n a p p r o c c i o d i p l o m a t i c o i m p r o n t a t o a l r e a l i s m o . C o n f i d o c h e n e l l ’ e v e n t u a l i t à i n c u i s i d o v e s s e a p r i r e l o s p a z i o p e r l a p a r t e c i p a z i o n e d i n o s t r i m i l i t a r i a u n a m i s s i o n e d i s t a b i l i z z a z i o n e , t u t t e l e f o r z e p o l i t i c h e , s e n z a d i s t i n g u o , a b b a n d o n i n o l e s t r u m e n t a l i z z a z i o n i e s i f a c c i a n o c a r i c o d i u n g e s t o r e s p o n s a b i l e i n n o m e d e l l a p a c e ” .