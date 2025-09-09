R o m a , 9 s e t . ( A d n k r o n o s ) - " Q u e l l o c h e è a c c a d u t o s t a n o t t e a T u n i s i c i p r e o c c u p a m o l t o . I l s a b o t a g g i o d i b a r c h e c h e h a n n o u n o s c o p o p u r a m e n t e u m a n i t a r i o s a r e b b e u n f a t t o g r a v i s s i m o " . C o s ì i l d e p u t a t o P d , A r t u r o S c o t t o , e l ’ e u r o p a r l a m e n t a r e P d , A n n a l i s a C o r r a d o , i n p r o c i n t o d i p a r t i r e d a l l a S i c i l i a c o n l a G l o b a l S u m u d F l o t i l l a . " C o m e g r a v i c i s e m b r a n o l e a f f e r m a z i o n i d i c h i n e g a o s m i n u i s c e , d i f r o n t e a l l e i m m a g i n i c h e , d a d i v e r s e p r o s p e t t i v e , a p p a i o n o p i u t t o s t o e l o q u e n t i . C h i e d i a m o a l g o v e r n o d i G i o r g i a M e l o n i , a i m i n i s t r i T a j a n i e C r o s e t t o e g o v e r n i e u r o p e i t u t t i d i f a r e u n a p r e s s i o n e v e r a n e i c o n f r o n t i d e l g o v e r n o i s r a e l i a n o a f f i n c h é l a F l o t i l l a p o s s a p o r t a r e f i n o i n f o n d o l a p r o p r i a m i s s i o n e u m a n i t a r i a , d i s a r m a t a , p a c i f i c a , c h e s i s v o l g e n e l p i e n o s o l c o d e l d i r i t t o i n t e r n a z i o n a l e . M i s s i o n e c h e , v a l e l a p e n a r i b a d i r l o , è q u e l l a d i p o r t a r e a i u t i u m a n i t a r i a l l a p o p o l a z i o n e d i G a z a , a s s e d i a t a d a b o m b e , s e t e , s a d i s m o e c a r e s t i a i n d o t t a ” .