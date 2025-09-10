R o m a , 1 0 s e t . ( A d n k r o n o s ) - " S a l v i n i d i c e c h e l a F l o t i l l a ' v a a c e r c a r s i i p r o b l e m i ' . C o s a è , u n p r e l u d i o p e r l a v a r s i l e m a n i c o m e P o n z i o P i l a t o i n c a s o d i i n c i d e n t i ? N o M i n i s t r o , l a F l o t i l l a n o n ' v a a c e r c a r s i ' o ' c r e a r e ' p r o b l e m i . L a F l o t i l l a s i m e t t e i n m a r e i n m a n i e r a p a c i f i c a , n o n v i o l e n t a e n e l p i e n o s o l c o d e l d i r i t t o i n t e r n a z i o n a l e , p e r s o p p e r i r e a l l e g r a v i m a n c a n z e d i c h i a v r e b b e i l p o t e r e d i f a r e q u a l c o s a , a p a r t i r e d a i g o v e r n i d i c u i l u i è e s p o n e n t e , e n o n l o f a " . C o s ì A n n a l i s a C o r r a d o e A r t u r o S c o t t o , e s p o n e n t i d e l P a r t i t o d e m o c r a t i c o i n p r o c i n t o d i i m b a r c a r s i c o n l a G l o b a l S u m u d F l o t i l l a . " C h i c o m m e t t e s i s t e m a t i c a m e n t e c r i m i n i d i g u e r r a è i l G o v e r n o d i I s r a e l e , d e l l a c u i a m i c i z i a i l M i n i s t r o s i f r e g i a s e n z a p u d o r e e s e n z a r i s p e t t o p e r i l g e n o c i d i o i n c o r s o . L a m i s s i o n e d e l l a F l o t i l l a v a p r o t e t t a a t u t t i i l i v e l l i d a t u t t e l e s e d i . S o c c o r r e r e n o n è r e a t o , m a i . "