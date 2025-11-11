M i l a n o , 1 1 n o v . ( A d n k r o n o s ) - L a g i u d i c e d i M i l a n o S o f i a F i o r e t t a h a c o n v a l i d a t o l ' a r r e s t o d e l v e n t i c i n q u e n n e p a k i s t a n o c h e i e r i , i n t o r n o a l l e o r e 1 3 , h a a g g r e d i t o c o n c a l c i e p u g n i u n t u r i s t a a m e r i c a n o d i r e l i g i o n e e b r a i c a c h e , i n c o m p a g n i a d i a l c u n i p a r e n t i , s t a v a a s p e t t a n d o i l t r e n o i n s t a z i o n e C e n t r a l e . I l g i o v a n e , b l o c c a t o d a l l a P o l f e r , è a c c u s a t o d i l e s i o n i p e r s o n a l i a g g r a v a t e d a m o t i v i d i d i s c r i m i n a z i o n e r a z z i a l e , e t n i c a e r e l i g i o s a . S e c o n d o q u a n t o r i c o s t r u i t o n e l l ' i n t e r v e n t o d e g l i a g e n t i , i l v e n t i c i n q u e n n e a v r e b b e c o l p i t o l a v i t t i m a , " c h e v e s t i v a c o n a b i t i t i p i c i d e l l a c o m u n i t à e b r a i c a " r i p e t u t a m e n t e c o n c a l c i e p u g n i . L o a v r e b b e c o l p i t o p i ù v o l t e a n c h e a l l a t e s t a u t i l i z z a n d o u n a n e l l o d i m e t a l l o e s i s a r e b b e f e r m a t o s o l o c o n l ' i n t e r v e n t o d e l l a s i c u r e z z a . " E b r e i d i m . . . , v o i a m m a z z a t e i b a m b i n i e i o v i a m m a z z o " l a f r a s e u r l a t a i n i t a l i a n o , p o i a c c o m p a g n a t a a n c h e d a l l ' e s p r e s s i o n e a r a b a ' A l l a h A k b a r ' . I n a u l a i l v e n t i c i n q u e n n e i n c e n s u r a t o - v i v e d a t r e a n n i i n I t a l i a , è s e n z a f i s s a d i m o r a e u n a v o l t a a l l a s e t t i m a n a p r e g a i n m o s c h e a - h a a m m e s s o l ' a g g r e s s i o n e e a n c h e l a f r a s e d ' o d i o c o n t r o g l i e b r e i . I n u t i l e i l t e n t a t i v o d e l d i f e n s o r e , l ' a v v o c a t o G i a n l u c a R o z z a , d i e v i t a r e l e s b a r r e s o s t e n e n d o " l ' i n c e n s u r a t e z z a " d e l p r o p r i o a s s i s t i t o . L a g i u d i c e h a c o n v a l i d a t o l ' a r r e s t o , c o m e c h i e s t o d a l l a p u b b l i c a a c c u s a c h e h a s o t t o l i n e a t o c o m e " l ' a g g r e s s i o n e i n s t a z i o n e s i s a r e b b e p o t u t a c o n c l u d e r e c o n d a n n i b e n p i ù r i l e v a n t i p e r l a v i t t i m a e a l t r i p r e s e n t i " , e h a d i s p o s t o i l c a r c e r e d a t a l a " g r a v i t à d e l l a c o n d o t t a , l ' e f f e r a t e z z a d e l g e s t o e l a t o t a l e m a n c a n z a d i r e s i p i s c e n z a " d e l v e n t i c i n q u e n n e . P e r l u i i l p r o c e s s o è f i s s a t o p e r i l p r o s s i m o 4 d i c e m b r e .