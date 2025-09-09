R o m a , 9 s e t . ( A d n k r o n o s ) - " C i s o n o g i à l e m i n a c c e a c i t t a d i n i c h e s i s t a n n o i m p e g n a n d o i n m o d o g e n e r o s o p e r q u e s t o p r o g e t t o u m a n i t a r i o . I l g o v e r n o N e t a n y a h u h a d e t t o c h e l i t r a t t e r à c o m e t e r r o r i s t i . Q u i n d i c i s o n o g i à i p r e s u p p o s t i p e r c h è i l n o s t r o g o v e r n o e l ' U n i o n e e u r o p e a s i i m p e g n i a d i f e n d e r e q u e s t i c i t t a d i n i . E ' u n p a r a d o s s o c h e c i t t a d i n i c h e f a n n o u n p r o g e t t o u m a n i t a r i o s i a n o t r a t t a t i d a t e r r o r i s t i e , i n v e c e , u n g o v e r n o c r i m i n a l e s i a t r a t t a t o d a a l l e a t o c o n t u t t i g l i o n o r i , s e n z a n e s s u n a m i s u r a c o n c r e t a , c h e s i a i l t o t a l e e m b a r g o d e l l e a r m i , c h e s i a n o m i s u r e , s a n z i o n i f i n a n z i a r i e e c o n o m i c h e e t u t t o i l r e s t o " . C o s ì G i u s e p p e C o n t e a m a r g i n e d i u n a i n i z i a t i v a e l e t t o r a l e n e l l e M a r c h e a S a n B e n e d e t t o d e l T r o n t o .