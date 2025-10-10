R o m a , 1 0 o t t . ( A d n k r o n o s ) - " I l f a t t o c h e s t i a c e s s a n d o i l r u m o r e d e l l e a r m i , l a p r o s p e t t i v a d i a i u t i u m a n i t a r i c h e e n t r a n o , e q u i n d i l a p r o t e z i o n e d e l l e v i t e u m a n e è i l p r i m o o b i e t t i v o . O v v i a m e n t e s i a m o a l l ' i n i z i o d i u n p e r c o r s o . E ' u n p r o c e s s o d i p a c i f i c a z i o n e c h e s i p r e a n n u n c i a c o m p l e s s o , a r t i c o l a t o , c h e n o n s i d e f i n i r à i n u n b r e v e a r c o t e m p o r a l e , e n o i d a r e m o i l n o s t r o a p p o r t o i n t e r m i n i d i s o l l e c i t a z i o n e a l l e o p i n i o n i p u b b l i c h e , c h e h a n n o a v u t o u n g r a n d e r u o l o p e r a v v i a r e q u e s t o p r o c e s s o d i p a c i f i c a z i o n e " . L o d i c e G i u s e p p e C o n t e a S c a n d i c c i c o n c a n d i d a t o , E u g e n i o G i a n i . " O g g i T a j a n i p u b b l i c a u n v i d e o i n c u i s i v a n t a d e l r u o l o d e l g o v e r n o q u a n d o q u e l v i d e o è u n g r a z i e d e i p a l e s t i n e s i a l l e p i a z z e i t a l i a n e c h e l i h a n n o s o s t e n u t i " .