R o m a , 3 o t t . ( A d n k r o n o s ) - I l p i a n o T r u m p ? " I o m i s e n t o d i d i r e q u e l l o c h e a b b i a m o s c r i t t o n e l l a n o s t r a r i s o l u z i o n e i e r i c o n u n a l i n e a m o l t o c h i a r a . I l p r o c e s s o d i p a c i f i c a z i o n e è b e n v e n u t o , è i l p u n t o d i p a r t e n z a n e c e s s a r i o p e r i n t e r r o m p e r e i l g e n o c i d i o " . L o d i c e G i u s e p p e C o n t e a L ' A r i a c h e T i r a s u L a 7 . M a m a n c a n o a l c u n i p u n t i : " L a C i s g i o r d a n i a c o n l e o c c u p a z i o n i a b u s i v e , i l r i c o n o s c i m e n t o d e l l a P a l e s t i n a . D o b b i a m o c r e a r e u n b o a r d c o n p e r s o n a l i t à N o b e l p e r l a p a c e c h e g a r a n t i r a n n o c h e l a r i q u a l i f i c a z i o n e e l a r i c o s t r u z i o n e s i a r e a l i z z a t a n e l r i s p e t t o d e l l ' i d e n t i t à , d e i b i s o g n i d e l l a p o p o l a z i o n e e n o n d e i g r a n d i a f f a r i s t i c h e v o g l i o n o r e a l i z z a r e u n a r i v i e r a " .