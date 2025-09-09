R o m a , 9 s e t . ( A d n k r o n o s ) - " S i a m o a l p a r a d o s s o : c i t t a d i n i i m p e g n a t i p e r u n p r o g e t t o u m a n i t a r i o c o n t r o i l g e n o c i d i o a G a z a t r a t t a t i c o m e t e r r o r i s t i e i l G o v e r n o c r i m i n a l e d i N e t a n y a h u t r a t t a t o d a a l l e a t o c o n t u t t i g l i o n o r i s e n z a n e s s u n a m i s u r a c o n c r e t a , c h e s i a i l t o t a l e e m b a r g o d e l l e a r m i o s a n z i o n i f i n a n z i a r i e . I t a l i a e E u r o p a s i s c h i e r i n o n e t t a m e n t e c o n i c i t t a d i n i s u l l a G l o b a l S u m u d F l o t i l l a , c o n a c c e r t a m e n t i e a z i o n i f o r t i , c o n c r e t e . M e l o n i c i h a m e s s o d a l l a p a r t e s b a g l i a t a d e l l a s t o r i a " . L o s c r i v e G i u s e p p e C o n t e s u i s o c i a l .