R o m a , 1 3 o t t . ( A d n k r o n o s ) - " I l p r o c e s s o d i p a c e è u n f a t t o p o s i t i v o i n n a n z i t u t t o p e r l a c e s s a z i o n e d e l r u m o r e d e l l e a r m i a G a z a , d i q u e l l a d e v a s t a z i o n e , d i q u e l g e n o c i d i o c h e h a p o r t a t o a 2 0 . 0 0 0 b a m b i n i u c c i s i , 6 5 . 0 0 0 - 7 0 . 0 0 0 p a l e s t i n e s i c o m p l e s s i v a m e n t e c a d u t i s o t t o l e b o m b e . E c c o q u e s t o v i e n e i n t e r r o t t o . O r a c i d o b b i a m o a u g u r a r e c h e i l p r o c e s s o d i p a c i f i c a z i o n e s i s v i l u p p i s e m p r e c o n f o r z a e d e t e r m i n a z i o n e . S a r à a r t i c o l a t o , s a r à f a t i c o s o a n c h e q u e s t o , m a b i s o g n a a r r i v a r e a m e t a " . C o s ì i l l e a d e r M 5 S , G i u s e p p e C o n t e . " I l p o p o l o p a l e s t i n e s e n o n h a m a i g o d u t o d e l l ' a p p o g g i o d e i p o t e n t i " m a " c ' è s t a t o l ' a p p o g g i o d e l l e p u b b l i c h e o p i n i o n i c h e h a n n o p r e m u t o p e r o r i e n t a r e a n c h e g l i u l t i m i S t a t i c h e c o p r i v a n o q u e s t o g e n o c i d i o d i I s r a e l e , c h e h a n n o c o n t i n u a t o a c o n s i d e r a r e i l g o v e r n o d i N e t a n y a h u u n a l l e a t o p u r n e l g e n o c i d i o . E a l l a f i n e c ' è s t a t a q u e s t a s v o l t a . L a s v o l t a v a d a t o m e r i t o a T r u m p d i a v e r l a i m p r e s s a , a n c h e s e c ' è s t a t a u n a c o p e r t u r a p r e c e d e n t e c h e p o t e v a i n t e r r o m p e r s i p r i m a " . " V e d o c h e i l n o s t r o g o v e r n o è p a r t i c o l a r m e n t e l o q u a c e , l o i n v i t e r e i a m a g g i o r e s o b r i e t à , v i s t o i l s i l e n z i o d u r a n t e d u e a n n i d i g e n o c i d i o . A d e s s o d o b b i a m o a u g u r a r c i c h e c i s i a i l r i s p e t t o d e l l a p o p o l a z i o n e p a l e s t i n e s e , s i r i s p e t t i i l l o r o d i r i t t o a l l ' a u t o d e t e r m i n a z i o n e e q u e s t o p r o c e s s o d i p a c i f i c a z i o n e a v v e n g a a t u t e l a d e i l o r o r e a l i b i s o g n i e i n t e r e s s i s e n z a c h e l e p o t e n z e p o s s a n o m e t t e r s i d ' a c c o r d o s u l l a l o r o t e s t a p r e v a r i c a n d o i l o r o r e a l i i n t e r e s s i " .