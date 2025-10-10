R o m a , 1 0 o t t . ( A d n k r o n o s ) - " P o s s o n o f a r e i l p r o c e s s o d i p a c e , m a n e i l i b r i d i s t o r i a c i s a r à s c r i t t o c h e a G a z a s i è c o m p i u t o u n g e n o c i d i o . N e i l i b r i d i s t o r i a c i s a r à a l m e n o u n p a r a g r a f e t t o c h e d i r à c h e d o p o i l g e n o c i d i o , d o p o l a c o n n i v e n z a d e l g o v e r n o i t a l i a n o d i G i o r g i a M e l o n i , c i s o n o s t a t i t r e m i l i o n i d i i t a l i a n i c h e i n u n f i n e s e t t i m a n a s o n o s c e s i p e r s t r a d a , s a l v a n d o l ' o n o r e d e l l ' I t a l i a " . L o d i c e G i u s e p p e C o n t e n e l c o m i z i o d i c h i u s u r a d e l l a c a m p a g n a e l e t t o r a l e i n T o s c a n a .