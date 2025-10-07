R o m a , 7 o t t . - ( A d n k r o n o s ) - " H o s a p u t o c h e M e l o n i d a V e s p a m i a v r e b b e a t t a c c a t o , c o n t u t t o q u e l l o c h e h a d a f a r e , p e r c h é n o n m i s a r e i a c c o r t o c h e d a l 2 0 0 9 c ' è u n b l o c c o n a v a l e d i I s r a e l e d a v a n t i a G a z a . L e i n o n s i è a c c o r t a c h e s o n o d u e a n n i c h e c ' è u n g e n o c i d i o i n c o r s o a G a z a ? C h e c ' è u n a p r o c u r a t a c a r e s t i a ? N o n s o n o s t a t i s t r a p p a t i n e p p u r e g l i a c c o r d i d i c o o p e r a z i o n e m i l i t a r e . E a n c o r a , d e i n o s t r i c o n n a z i o n a l i c h e d a u l t i m o s o n o s t a t i s e q u e s t r a t i , d e t e n u t i i l l e g a l m e n t e e t r a t t a t i c o m e c r i m i n a l i s e n z a u n a s u a p a r o l a d i c o n d a n n a ? A t t e n d o r i s p o s t e " . C o s ì i l l e a d e r d e l M 5 s G i u s e p p e C o n t e i n u n v i d e o s u i s u o i c a n a l i s o c i a l .