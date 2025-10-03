R o m a , 3 o t t . ( A d n k r o n o s ) - " C o s a a v r e i f a t t o d a p r e s i d e n t e d e l C o n s i g l i o ? I o l o s o n o s t a t o . P r i m a c o s a , r i c o r d o c h e h o b l o c c a t o l e f o r n i t u r e m i l i t a r i a E m i r a t i A r a b i e A r a b i a S a u d i t a s o l o p e r c h é a v e v a m o c o n f e r m a c h e l e u t i l i z z a v a n o c o n t r o p o p o l a z i o n e c i v i l e n e l l o Y e m e n , q u i n d i a v r e i a d o t t a t o t u t t e l e m i s u r e c o n c r e t e , a v r e i i n t e r r o t t o l a c o o p e r a z i o n e m i l i t a r e c o n I s r a e l e i m m e d i a t a m e n t e e s i c u r a m e n t e n o n a v r e m m o a v u t o q u e s t o c l i m a o g g i d i s c o n t r o . S e c o n d o , n o n a v r e i m a i p r o v o c a t o u n a p i a z z a " . L o d i c e G i u s e p p e C o n t e a L ' A i r a c h e T i r a s u L a 7 . " A m e m i è s t a t o d a t o n e l c r i m i n a l e d a c h i o g g i è a P a l a z z o C h i g i . N o n h o m a i r i s p o s t o , n o n m i s o n o m a i l a m e n t a t o . T e r z o , h o r i c e v u t o m i n a c c e " m a n o n h o m a i f a t t o " u n p o s t p e r d i r e : ' m i s t a n n o m i n a c c i a n d o , g u a r d a t e c h e c l i m a d i o d i o s t a n n o p r o v o c a n d o ' . E ' u n a t e c n i c a p e r a l z a r e i t o n i , a l i m e n t a r e l o s c o n t r o , p r o v o c a r e e p o i d i r e : ' v e d e t e c o m e s o n o c a t t i v i ? V e d e t e , n o i a s s i c u r i a m o l a s t a b i l i t à , q u e s t i v o g l i o n o l a v i o l e n z a ' " . " S e t u , d a P r e s i d e n t e d e l C o n s i g l i o , v a i a p r o v o c a r e l a p i a z z a , v a i a d i r e c h e q u e l l i d i F l o t i l l a s o n o i r r e s p o n s a b i l i , v a i a d i r e c h e s t a n n o s a b o t a n d o l a p a c e , s t a i s p a c c a n d o l a p o p o l a z i o n e . O g g i s t a i d i c e n d o q u e s t i s o n o g l i s c i o p e r a n t i d e l w e e k e n d l u n g o , m a g u a r d a t e c h e i l w e e k e n d l u n g o l ' h a p r o p o s t o i l m i n i s t r o d e l l a M e l o n i q u a n d o h a c h i e s t o l a s e t t i m a n a c o r t a " .