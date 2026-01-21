R o m a , 2 1 g e n . ( A d n k r o n o s ) - " A u s p i c h i a m o c h e l ' I t a l i a n o n e n t r i n e l B o a r d o f P e a c e . N o n c i s o n o l e c o n d i z i o n i p e r p e n s a r e , n o n o s t a n t e s i a s t a t a l a r i s o l u z i o n e d e l l ' O n u , c h e q u e l l o s i a u n o r g a n i s m o c h e a s s i c u r i i l r i s p e t t o d i t u t t i i p r i n c i p i , d i t u t t e l e r e g o l e , d i t u t t e l e p r o c e d u r e c o n f o r m i a l d i r i t t o i n t e r n a z i o n a l e " . L o d i c e G i u s e p p e C o n t e a l t e r m i n e d e l l ' i n c o n t r o c o n i l C o m i t a t o N a z i o n a l e p e r l a L i b e r a z i o n e d i M a r w a n B a r g h o u t i c o n E l l y S c h l e i n , N i c o l a F r a t o i a n n i e A n g e l o B o n e l l i . " N o n p o s s i a m o l a s c i a r e c h e q u e l B o a r d s i a d e c i s o d a q u a l c u n o i n p a r t i c o l a r e e c h e g l i a l t r i p a r t e c i p i n o i n u n c o n t e s t o i n c u i n o n c ' è a s s o l u t a m e n t e c h i a r e z z a . B a t t i a m o c i i n v e c e p e r c h é l ' I t a l i a a d o t t i i l r i c o n o s c i m e n t o d e l l o S t a t o d e l l a P a l e s t i n a e b a t t i a m o c i p e r c h é L ' U n i o n e E u r o p e a u s i t u t t e l e a r m i d i p r e s s i o n e , c o m p r e s o a n c h e l a s o s p e n s i o n e d e l l ' a c c o r d o d i a s s o c i a z i o n e U n i o n e E u r o p e a - I s r a e l e p e r s p i n g e r e I s r a e l e a l r i s p e t t o d e l d i r i t t o i n t e r n a z i o n a l e e a o f f r i r e u n a p r o s p e t t i v a c h e s i a d i g n i t o s a p e r i l p o p o l o p a l e s t i n e s e " . C i b a t t e r e m o i n t u t t e l e s e d i o p p o r t u n e , i n t u t t i i l i v e l l i i s t i t u z i o n a l i , a n c h e n a z i o n a l i e i n t e r n a z i o n a l i . S a p e t e c h e s i a m o s p e s i s i n d a l l ' i n i z i o c o n m a n i f e s t a z i o n i v a r i e , a b b i a m o a d e r i t o , a b b i a m o s p i n t o e i o c r e d o c h e l a q u e s t i o n e d e l l a p o p o l a z i o n e p a l e s t i n e s e è u n a q u e s t i o n e c h e c i r i g u a r d a a t u t t i p e r c h é r i g u a r d a i n o s t r i p r i n c i p i , r i g u a r d a l a n o s t r a i n t e g r i t à m o r a l e e c h i s i g i r a d a l l ' a l t r a p a r t e o v v i a m e n t e t r a d i s c e s e s t e s s o e t r a d i s c e i v a l o r i c h e d o v r e b b e r o e s s e r e a b a s e d i u n a c o n v i v e n z a c i v i l e n o n s o l o n a z i o n a l e m a i n t e r n a z i o n a l e " .