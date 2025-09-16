R o m a , 1 6 s e t ( A d n k r o n o s ) - " ' L a c i t t à s t a b r u c i a n d o ' , d i c h i a r a n o s o d d i s f a t t i d a l g o v e r n o d i I s r a e l e d o p o a v e r i n v a s o G a z a C i t y . C o n t i n u a n o i m p u n i t i , n o n a n c o r a a p p a g a t i d a u n g e n o c i d i o d i o l t r e 6 0 m i l a p a l e s t i n e s i , d i c u i 2 0 m i l a b a m b i n i . D a l l ' I t a l i a e d a l l ' E u r o p a n i e n t e s a n z i o n i , n i e n t e e m b a r g o d e l l e a r m i , n i e n t e r i t o r s i o n i d i p l o m a t i c h e e d e c o n o m i c h e . U n a v e r g o g n a s e n z a f i n e " . L o s c r i v e s u i s o c i a l G i u s e p p e C o n t e .