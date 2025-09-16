Roma, 16 set (Adnkronos) - "'La città sta bruciando', dichiarano soddisfatti dal governo di Israele dopo aver invaso Gaza City. Continuano impuniti, non ancora appagati da un genocidio di oltre 60mila palestinesi, di cui 20mila bambini. Dall'Italia e dall'Europa niente sanzioni, niente embargo delle armi, niente ritorsioni diplomatiche ed economiche. Una vergogna senza fine". Lo scrive sui social Giuseppe Conte.
Mo: Conte, 'Israele continua impunito, vergogna senza fine'
16 settembre, 2025 • 07:37