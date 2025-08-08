R o m a , 8 a g o . ( A d n k r o n o s ) - " ' C i ò c h e c i è c o n s e n t i t o f a r e i n q u e s t o p e r i o d o è s e m p l i c e m e n t e c a n c e l l a r e l o S t a t o p a l e s t i n e s e ' d i c e i l m i n i s t r o i s r a e l i a n o S m o t r i c h . L a f o l l i a a v a n z a s e n z a f r e n i . È s t a t a a p p r o v a t a l a p r o p o s t a d e l c r i m i n a l e N e t a n y a h u p e r c o n q u i s t a t e G a z a C i t y " . C o s ì G i u s e p p e C o n t e s u i s o c i a l . " D o p o u n g e n o c i d i o , o l t r e 6 0 m i l a p a l e s t i n e s i t r u c i d a t i , 1 8 m i l a b a m b i n i m o r t i , o r a s i p a r l a d i u n m i l i o n e d i s f o l l a t i e d è l o s t e s s o e s e r c i t o i s r a e l i a n o a d a v v e r t i r e c h e ' n o n e s i s t e u n a r i s p o s t a u m a n i t a r i a p e r i l m i l i o n e d i p e r s o n e c h e s p o s t e r e m o a G a z a ' . N o n e s i s t e n e m m e n o u n b r i c i o l o d i u m a n i t à n e i s i l e n z i d e l n o s t r o G o v e r n o , d i c u i m i v e r g o g n o s e m p r e p i ù . M e l o n i n o n h a n i e n t e d a d i r e o l t r e a f i n g e r s i v i t t i m a , i n s i e m e a i s u o i m i n i s t r i , p e r c o n d u r r e q u e s t a f u r i o s a b a t t a g l i a c o n t r o i g i u d i c i ? " . " R i c o r d i a m o c h e a l G o v e r n o i s r a e l i a n o r e s p o n s a b i l e d i u n o s t o r i c o g e n o c i d i o a b b i a m o d a t o c o p e r t u r a p o l i t i c a , n o n a b b i a m o c o m m i n a t o m e z z a s a n z i o n e . N o n a b b i a m o s t r a c c i a t o n e m m e n o l e i n t e s e m i l i t a r i . U n a m a c c h i a i n d e l e b i l e p e r l a n o s t r a I t a l i a " , c o n c l u d e i l l e a d e r M 5 S .