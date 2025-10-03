R o m a , 3 o t t . ( A d n k r o n o s ) - I l p a r l a m e n t a r e M 5 S , M a r c o C r o a t t i , " s t a p e r a r r i v a r e a d e s s o a F i u m i c i n o . E ' p r o v a t o , p e r ò i n q u e s t o m o m e n t o i l p e n s i e r o , e s o n o c e r t o a n c h e i l s u o , è p e r t u t t i c o l o r o c h e s o n o l ì , p e r c h é n o i c h e s i a m o i n P a r l a m e n t o d e l M o v i m e n t o 5 S t e l l e n o n v o g l i a m o p r i v i l e g i . E q u i n d i f a p i a c e r e a n o i c h e s t i a t o r n a n d o , m a i l n o s t r o p e n s i e r o v a a t u t t i c o l o r o c h e s t a n n o l ì . C h e d e v o n o a s s o l u t a m e n t e t o r n a r e e v o r r e m m o , i n u n a s i t u a z i o n e n o r m a l e , u n g o v e r n o c h e a d o t t a s s e m i s u r e , n o n c o n s e n t i s s e c h e i p r o p r i c o n n a z i o n a l i s u u n a b a r c a i t a l i a n a a b b a t t e n t e b a n d i e r a i t a l i a n a i n a c q u e i n t e r n a z i o n a l i v e n g a n o d e t e n u t i i l l e g a l m e n t e e t r a t t a t i i n q u e s t o m o d o " .