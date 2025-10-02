R o m a , 2 o t t . - ( A d n k r o n o s ) - " N o i M o d e r a t i v o t i a m o c o n v i n t a m e n t e a f a v o r e d e l l e r i s o l u z i o n i d i m a g g i o r a n z a , c h e r i p o r t a n o a l l ’ i n t e r n o i l p i a n o d i p a c e d e g l i S t a t i U n i t i e c h e m e t t o n o a l c e n t r o i l t e m a d e l l a l i b e r a z i o n e d e g l i o s t a g g i e l ’ e s c l u s i o n e d i H a m a s d a l f u t u r o g o v e r n o d e l l a S t r i s c i a d i G a z a " . C o s ì A l e s s a n d r o C o l u c c i , d e p u t a t o d i N o i M o d e r a t i , i n t e r v e n e n d o i n A u l a a l l a C a m e r a i n d i c h i a r a z i o n e d i v o t o s u l l e r i s o l u z i o n i p r e s e n t a t e s u l l e c o m u n i c a z i o n i d e l m i n i s t r o d e g l i E s t e r i A n t o n i o T a j a n i s u l l a s i t u a z i o n e a G a z a . " N o n s i c o m p r e n d e - p r o s e g u e - c o m e p o s s a n o e s s e r e c o n s i d e r a t i i n a c c e t t a b i l i d a p a r t e d e l l ' o p p o s i z i o n e a l c u n i p u n t i , r i c o r d a n d o c h e q u e l l o a c u i s t i a m o a s s i s t e n d o a G a z a n a s c e c o m e u n a r e a z i o n e i n e v i t a b i l e d e l l o S t a t o d i I s r a e l e a l p o g r o m d e l 7 o t t o b r e d e l 2 0 2 3 . N o i M o d e r a t i , i n l i n e a c o n i l g o v e r n o , a b b i a m o s o t t o l i n e a t o l a s p r o p o r z i o n e d e l l a r e a z i o n e d i I s r a e l e , c h e c o n d a n n i a m o , m a r i c o r d i a m o c h e i l p i a n o U s a h a a v u t o l a c o n d i v i s i o n e d i t u t t i i P a e s i e u r o p e i , d i m o l t i p a e s i a r a b i , d e l l ’ a u t o r i t à n a z i o n a l e p a l e s t i n e s e , d e l s e g r e t a r i o g e n e r a l e d e l l ' O n u , d e l P a p a " . " F a c c i o m i e l e p a r o l e d e l l o s c r i t t o r e E s k h o l N e v o : ‘ B a s t a s o f f e r e n z e d e g l i o s t a g g i , b a s t a f a m e a G a z a , b a s t a u c c i d e r e d o n n e e b a m b i n i a G a z a ’ . E ’ p o s s i b i l e r i u s c i r c i a t t r a v e r s o i l p i a n o d e g l i S t a t i U n i t i . S u q u e s t o è i m p e g n a t o i l g o v e r n o , c h e r i n g r a z i a m o a n c h e p e r i t o n i a p p r o p r i a t i c o n c u i s t a i n t e r v e n e n d o . P e r c h é n o n s e r v e a n u l l a c r e a r e t e n s i o n i , n o n s e r v e a n u l l a a i z z a r e l e p i a z z e . S i p u ò e s i d e v e m a n i f e s t a r e i n m o d o p a c i f i c o , p e r l a p a c e , m a t r a s f o r m a r e l e n o s t r e p i a z z e i n c a m p i d i b a t t a g l i a è p r o f o n d a m e n t e s b a g l i a t o . I n M e d i o O r i e n t e c ’ è b i s o g n o d i u n a p a c e d u r a t u r a : è q u e s t a l a p a c e c h e v o g l i a m o t u t t i " , c o n c l u d e .