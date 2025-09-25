Roma, 25 set.-(Adnkronos) - Condanniamo quanto accaduto alla Flotilla, crediamo che la difesa della libertà di manifestare sia certamente necessaria, e in particolare modo in questo caso tenuto conto che ci sono 58 italiani a bordo. Una missione che credo la premier abbia definito irresponsabile semplicemente perché ci sono tanti modi per manifestare e sensibilizzare lopinione pubblica, però bisogna stare molto attenti quando lo si fa mettendo a rischio lincolumità delle persone. Così Alessandro Colucci di Noi Moderati, dopo linformativa del ministro della Difesa Guido Crosetto alla Camera sulla Flotilla. Lobiettivo è nobile, ma la modalità è pericolosa. Giusto sottolineare se è opportuno, se entrare nelle acque di un altro Stato che considera ostile liniziativa è qualcosa che raggiunge realmente lobiettivo che ci si è voluti prefiggere. Se si vuole sensibilizzare lopinione pubblica, mi sembra che lobiettivo sia stato raggiunto. Andare oltre metterebbe a repentaglio una situazione delicata, conclude.