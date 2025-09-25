R o m a , 2 5 s e t . - ( A d n k r o n o s ) - “ C o n d a n n i a m o q u a n t o a c c a d u t o a l l a F l o t i l l a , c r e d i a m o c h e l a d i f e s a d e l l a l i b e r t à d i m a n i f e s t a r e s i a c e r t a m e n t e n e c e s s a r i a , e i n p a r t i c o l a r e m o d o i n q u e s t o c a s o t e n u t o c o n t o c h e c i s o n o 5 8 i t a l i a n i ” a b o r d o . “ U n a m i s s i o n e c h e c r e d o l a p r e m i e r a b b i a d e f i n i t o i r r e s p o n s a b i l e s e m p l i c e m e n t e p e r c h é c i s o n o t a n t i m o d i p e r m a n i f e s t a r e e s e n s i b i l i z z a r e l ’ o p i n i o n e p u b b l i c a , p e r ò b i s o g n a s t a r e m o l t o a t t e n t i q u a n d o l o s i f a m e t t e n d o a r i s c h i o l ’ i n c o l u m i t à d e l l e p e r s o n e ” . C o s ì A l e s s a n d r o C o l u c c i d i N o i M o d e r a t i , d o p o l ’ i n f o r m a t i v a d e l m i n i s t r o d e l l a D i f e s a G u i d o C r o s e t t o a l l a C a m e r a s u l l a F l o t i l l a . “ L ’ o b i e t t i v o è n o b i l e , m a l a m o d a l i t à è p e r i c o l o s a . G i u s t o s o t t o l i n e a r e s e è o p p o r t u n o , s e e n t r a r e n e l l e a c q u e d i u n a l t r o S t a t o c h e c o n s i d e r a o s t i l e l ’ i n i z i a t i v a è q u a l c o s a c h e r a g g i u n g e r e a l m e n t e l ’ o b i e t t i v o c h e c i s i è v o l u t i p r e f i g g e r e . S e s i v u o l e s e n s i b i l i z z a r e l ’ o p i n i o n e p u b b l i c a , m i s e m b r a c h e l ’ o b i e t t i v o s i a s t a t o r a g g i u n t o . A n d a r e o l t r e m e t t e r e b b e a r e p e n t a g l i o u n a s i t u a z i o n e d e l i c a t a ” , c o n c l u d e .