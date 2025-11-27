R a m a l l a h , 2 7 n o v . ( A d n k r o n o s ) - C o l o n i i s r a e l i a n i h a n n o i m b r a t t a t o c o n v e r n i c e s p r a y e d a t o f u o c o a l l a m o s c h e a d i A l - F a l a h , a n o r d d e l v i l l a g g i o d i B i d d y a , v i c i n o a K a f r Q a s e m i n C i s g i o r d a n i a . L o s c r i v e H a a r e t z , c i t a n d o f o n t i p a l e s t i n e s i . L e r i p r e s e d e l l e t e l e c a m e r e d i s i c u r e z z a m o s t r a n o t r e u o m i n i m a s c h e r a t i a r r i v a r e s u l l a s c e n a d e l l ' a t t e n t a t o , c o n i n m a n o d e g l i o g g e t t i . F r a l e f r a s i s c r i t t e d a i c o l o n i s u i m u r i , c ' e r a a n c h e " A m Y i s r a e l C h a i " ( " I l p o p o l o d i I s r a e l e v i v e " , n d r ) , c o n i l g r a f f i t o d i u n a S t e l l a d i D a v i d .