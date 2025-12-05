R a m a l l a h , 5 d i c . ( A d n k r o n o s ) - I l m i n i s t e r o d e l l a S a l u t e p a l e s t i n e s e i n C i s g i o r d a n i a h a a n n u n c i a t o c h e u n u o m o è s t a t o u c c i s o d a l f u o c o d e l l e I d f n e l v i l l a g g i o p a l e s t i n e s e d i U d a l a , a s u d d i N a b l u s . F o n t i p a l e s t i n e s i h a n n o r i f e r i t o a d H a a r e t z c h e l a v i t t i m a , B a h a a A b e d a l - R a h m a n R a s h e d , 3 8 a n n i , è s t a t a u c c i s a a c o l p i d ' a r m a d a f u o c o m e n t r e u s c i v a d a u n a m o s c h e a d e l v i l l a g g i o . S e c o n d o l e f o n t i , l e f o r z e d e l l ' I d f s o n o e n t r a t e n e l c e n t r o d e l v i l l a g g i o e h a n n o c i r c o n d a t o l a m o s c h e a d i U d a l a . S o n o s c o p p i a t i s c o n t r i t r a l e f o r z e i s r a e l i a n e e i p a l e s t i n e s i . I s o l d a t i h a n n o a p e r t o i l f u o c o e l a n c i a t o g a s l a c r i m o g e n i m e n t r e i f e d e l i u s c i v a n o d a l l a m o s c h e a . L e f o n t i h a n n o s o t t o l i n e a t o c h e R a s h e d n o n e r a c o i n v o l t o n e g l i s c o n t r i .