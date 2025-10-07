R o m a , 7 o t t . - ( A d n k r o n o s ) - " A d u e a n n i d a l l a b a r b a r a a g g r e s s i o n e c o m p i u t a d a H a m a s c o n t r o i l p o p o l o i s r a e l i a n o , i l 7 o t t o b r e 2 0 2 3 r a p p r e s e n t a a n c o r a u n a d e l l e g i o r n a t e p i ù o s c u r e d e l l a n o s t r a e p o c a , u n a f e r i t a a p e r t a n e l l a c o s c i e n z a c o l l e t t i v a d e l l ’ u m a n i t à " . C o s ì i l v i c e m i n i s t r o d e g l i A f f a r i E s t e r i E d m o n d o C i r i e l l i . " Q u e l l ' a t t a c c o t e r r o r i s t i c o d i f e r o c i a i n a u d i t a c h e c i r i c o r d a l e s t r a g i b a r b a r i c h e d i m i g l i a i a d i a n n i f a , c o l p ì d e l i b e r a t a m e n t e m i g l i a i a d i c i v i l i i n e r m i , d o n n e , b a m b i n i , a n z i a n i . O g g i m i s t r i n g o a n c o r a u n a v o l t a a l d o l o r e d e i f a m i l i a r i d e l l e v i t t i m e c o n l ' a u s p i c i o d i u n a l i b e r a z i o n e i m m e d i a t a d i t u t t i g l i o s t a g g i a n c o r a n e l l e m a n i d e i t e r r o r i s t i . È i n a c c e t t a b i l e c h e u n a t r a g e d i a d i q u e s t a p o r t a t a p o s s a e s s e r e r e l a t i v i z z a t a o d i m e n t i c a t a . L ’ i n d i f f e r e n z a o i l s i l e n z i o s u l l e a t r o c i t à d e l 7 o t t o b r e s o n o l a n e g a z i o n e d e i v a l o r i d e l l a c i v i l t à , d e l l a l i b e r t à e d e l l a d e m o c r a z i a " , c o n c l u d e .