T e l A v i v , 2 s e t . ( A d n k r o n o s ) - C e n t i n a i a d i r i s e r v i s t i c o n t r a r i a i p i a n i d e l l e I d f d i c o n q u i s t a r e G a z a C i t y h a n n o a n n u n c i a t o c h e n o n s i p r e s e n t e r a n n o p i ù i n s e r v i z i o s e c h i a m a t i a c o m b a t t e r e n e l l a g u e r r a i n c o r s o c o n t r o H a m a s . L o s c r i v e i l T i m e s o f I s r a e l . " S i a m o o l t r e 3 6 5 s o l d a t i , e i l n u m e r o c o n t i n u a a c r e s c e r e , c h e h a n n o p r e s t a t o s e r v i z i o d u r a n t e l a g u e r r a e h a n n o d i c h i a r a t o c h e n o n s i p r e s e n t e r a n n o i n s e r v i z i o q u a n d o s a r a n n o r i c h i a m a t i " , h a d e t t o i l s e r g e n t e d i p r i m a c l a s s e ( i n c o n g e d o ) M a x K r e s c h i n u n a c o n f e r e n z a s t a m p a a T e l A v i v . " C i r i f i u t i a m o d i p r e n d e r e p a r t e a l l a g u e r r a i l l e g a l e d i N e t a n y a h u e c o n s i d e r i a m o u n d o v e r e p a t r i o t t i c o r i f i u t a r e e c h i e d e r e c o n t o a i n o s t r i l e a d e r " . K r e s c h , m e d i c o d a c a m p o , a f f e r m a c h e i l g r u p p o d i r i s e r v i s t i e s o l d a t i è c o m p o s t o d a l l e s t e s s e p e r s o n e c h e s i s o n o p r e c i p i t a t e i n p r i m a l i n e a i l 7 o t t o b r e p e r p r o t e g g e r e I s r a e l e . " È p r o p r i o q u e s t o s t e s s o s e n s o d e l d o v e r e c h e c i s p i n g e a r i f i u t a r e " , h a d i c h i a r a t o . I l s e r g e n t e d i p r i m a c l a s s e D o r M e n a c h e m h a a f f e r m a t o c h e l ' o r d i n e d i o c c u p a r e G a z a C i t y " m e t t e i n p e r i c o l o g l i o s t a g g i e i s o l d a t i s t e s s i " , s o s t e n e n d o c h e l ' i n t e r o e s t a b l i s h m e n t m i l i t a r e h a e s p r e s s o u n a " p o s i z i o n e d e t e r m i n a t a c o n t r o " t a l e d e c i s i o n e . " N o n c ' è l o g i c a i n q u e s t a s c e l t a " , h a a g g i u n t o . I l c a p i t a n o ( d i r i s e r v a ) R o n F e i n e r , c h e h a p r e s t a t o s e r v i z i o p e r 2 7 0 g i o r n i c o m e r i s e r v i s t a d u r a n t e l a g u e r r a , h a d e f i n i t o l a d e c i s i o n e p r e s a a l l ' i n i z i o d i q u e s t o m e s e d i p r e n d e r e i l c o n t r o l l o d i G a z a C i t y , c h e m o l t i c o n s i d e r a n o i l p r i m o p a s s o v e r s o l ' o c c u p a z i o n e d e l l ' i n t e r a S t r i s c i a , u n " o r d i n e p a l e s e m e n t e i l l e g a l e : l a d e c i s i o n e d i o c c u p a r e G a z a s a r à s e m p r e a r i s c h i o d e g l i o s t a g g i , d e i s o l d a t i e d e i c i t t a d i n i . È s t a t a p r e s a d a u n g o v e r n o m e s s i a n i c o p r i v o d i l e g i t t i m i t à p u b b l i c a , i n t e r e s s a t o s o l o a l l a p r o p r i a s o p r a v v i v e n z a p o l i t i c a " .