Roma, 28 ott. (Adnkronos) - "Non far parlare i cittadini ebrei nelle università ricorda tempi bui, che non devono più ripetersi. Quante volte abbiamo detto mai più? E invece di errori così gravi e irrispettosi se ne stanno facendo molti. Lantisemitismo deve essere cacciato via dalle università, che devono difendere il dibattito, la libertà e il rispetto delle appartenenze etniche". Così Susanna Ceccardi, europarlamentare della Lega, commentando a Ping Pong su Rai Radio1 le proteste allUniversità Ca Foscari di Venezia contro lintervento dellex deputato Pd Emanuele Fiano.