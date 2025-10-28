R o m a , 2 8 o t t . ( A d n k r o n o s ) - " N o n f a r p a r l a r e i c i t t a d i n i e b r e i n e l l e u n i v e r s i t à r i c o r d a t e m p i b u i , c h e n o n d e v o n o p i ù r i p e t e r s i . Q u a n t e v o l t e a b b i a m o d e t t o ‘ m a i p i ù ’ ? E i n v e c e d i e r r o r i c o s ì g r a v i e i r r i s p e t t o s i s e n e s t a n n o f a c e n d o m o l t i . L ’ a n t i s e m i t i s m o d e v e e s s e r e c a c c i a t o v i a d a l l e u n i v e r s i t à , c h e d e v o n o d i f e n d e r e i l d i b a t t i t o , l a l i b e r t à e i l r i s p e t t o d e l l e a p p a r t e n e n z e e t n i c h e " . C o s ì S u s a n n a C e c c a r d i , e u r o p a r l a m e n t a r e d e l l a L e g a , c o m m e n t a n d o a P i n g P o n g s u R a i R a d i o 1 l e p r o t e s t e a l l ’ U n i v e r s i t à C a ’ F o s c a r i d i V e n e z i a c o n t r o l ’ i n t e r v e n t o d e l l ’ e x d e p u t a t o P d E m a n u e l e F i a n o .