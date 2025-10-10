R o m a , 1 0 o t t . ( A d n k r o n o s ) - " L a n o t i z i a d e l l a f i r m a d e l l ' a c c o r d o p e r l a p a c e i n M e d i o O r i e n t e , l ' i n i z i o d e l r i t i r o d e l l e t r u p p e i s r a e l i a n e d a G a z a , i l c e s s a t e i l f u o c o , l ' a t t e s a p e r l a l i b e r a z i o n e d e g l i o s t a g g i d a p a r t e d i H a m a s o r m a i i m m i n e n t e . T u t t o q u e l l o c h e s e m b r a v a i m p o s s i b i l e s t a a c c a d e n d o : u n a t r e g u a p r i m o p a s s o p e r u n a p a c e d u r a t u r a , q u e l l a c h e t u t t i n o i v o g l i a m o . N o n s e r v i v a a l z a r e i t o n i o s o s t e n e r e p o s i z i o n i e s t r e m e e f a z i o s e c o m e a c c a d u t o i n m o l t e c i t t à , c o m p r e s a G e n o v a , a n c h e d a p a r t e d i a l c u n e i s t i t u z i o n i " . C o s ì l a d e p u t a t a I l a r i a C a v o , p r e s i d e n t e d e l C o n s i g l i o n a z i o n a l e d i N o i M o d e r a t i e c a p o g r u p p o i n c o n s i g l i o c o m u n a l e a G e n o v a d i N o i M o d e r a t i - O r g o g l i o G e n o v a . " E r a g i u s t o t e n e r e u n a p o s i z i o n e d i r e s p o n s a b i l i t à e d e q u i l i b r i o , n e l l ' i n t e r e s s e d e i c i v i l i , d e g l i o s t a g g i , d i I s r a e l e e d e l p o p o l o p a l e s t i n e s e . C o m e h o a v u t o m o d o d i d i r e a n c h e n e l m i o i n t e r v e n t o i n A u l a a l l a C a m e r a , e r a i m p o r t a n t e c r e d e r e d a v v e r o n e l p i a n o d i p a c e s t a t u n i t e n s e e f a r l a v o r a r e l a d i p l o m a z i a , a n c h e q u e l l a d e l n o s t r o P a e s e . C h i c i h a c r e d u t o h a a v u t o r a g i o n e " , c o n c l u d e .