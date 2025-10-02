R o m a , 2 o t t . - ( A d n k r o n o s ) - " N o n è c o n l e o c c u p a z i o n i d e l l e u n i v e r s i t à , c o n i b l o c c h i n e i p o r t i e n e l l e s t a z i o n i , c o n l ' a u m e n t o d e l l a t e n s i o n e i n t e r n a c h e s i c o n t r i b u i s c e a d a b b a s s a r e l a t e n s i o n e i n t e r n a z i o n a l e . Q u e s t e m a n i f e s t a z i o n i r i s c h i a n o d i n o n p o r t a r e a l c u n b e n e f i c i o a l p e r c o r s o d i p a c e . O g g i l a r e s p o n s a b i l i t à è d e l P a r l a m e n t o : è q u i c h e s i d e v e d i s c u t e r e , è q u i c h e v a d a t o i l s e g n a l e g i u s t o , u n i t a r i o , n o n n e l l e p i a z z e " . C o s ì l a r i a C a v o , p r e s i d e n t e d e l c o n s i g l i o n a z i o n a l e d i N o i m o d e r a t i , n e l s u o i n t e r v e n t o i n d i s c u s s i o n e g e n e r a l e d o p o l e c o m u n i c a z i o n i d e l m i n i s t r o T a j a n i . " S i a m o o r g o g l i o s i , i n s i e m e a l g o v e r n o , d i e s s e r e i l P a e s e c h e p i ù s i è i m p e g n a t o s u l f r o n t e u m a n i t a r i o - p r o s e g u e - c o n 1 5 0 r i c e r c a t o r i e u n i v e r s i t a r i a c c o l t i e q u e l l i c h e s t a n n o p e r a r r i v a r e , i b i m b i a r r i v a t i a C i a m p i n o , l e 4 . 2 0 0 t o n n e l l a t e d i a i u t i i n v i a t i , c o n d i v i d e n d o q u e l l o c h e è s t a t o d e t t o d a l m i n i s t r o : l a c r i s i u m a n i t a r i a s u l l a s t r i s c i a è i n a c c e t t a b i l e . L a c r e d i b i l i t à d e l n o s t r o P a e s e h a p e r m e s s o q u e s t o , c o s i c o m e h a c o n s e n t i t o l ’ a z i o n e d i p l o m a t i c a i n a t t o p e r g a r a n t i r e l ’ i n c o l u m i t à d e i n o s t r i c o n n a z i o n a l i c o i n v o l t i n e l c a s o d e l l a F l o t i l l a d o p o c h e o g n i a p p e l l o d e l P r e s i d e n t e d e l l a R e p u b b l i c a , d e l l a C h i e s a , a f e r m a r s i n o n è s t a t o a c c o l t o . L a s t r a d a p e r a r r i v a r e a l l a p a c e è s o s t e n e r e c o n c o n v i n z i o n e i l p i a n o p r o m o s s o d a g l i S t a t i U n i t i " . " P e r q u e s t o c h i e d i a m o u n v o t o u n a n i m e d e l P a r l a m e n t o a l l a r i s o l u z i o n e c h e i m p e g n a i l g o v e r n o a f a v o r i r e l ' i n i z i a t i v a d i p a c e m e s s a i n c a m p o d a g l i S t a t i U n i t i , u n i c a p r o s p e t t i v a r e a l i s t i c a p e r p o r r e f i n e a u n c o n f l i t t o s a n g u i n o s o . U n s e g n a l e d i u n i t à n a z i o n a l e p o t r à o p o t r e b b e d a r e a n c o r a p i ù f o r z a a l l a n o s t r a d i p l o m a z i a . N o i M o d e r a t i , i n s i e m e a l m i n i s t r o T a j a n i e a l G o v e r n o , c o n d i v i d i a m o c h e i l P a e s e n o n d o v r e b b e d i v i d e r s i e r i b a d i a m o l a s c e l t a : a u s p i c h i a m o l a r e s p o n s a b i l i t à d e l l e i s t i t u z i o n i e s c o m m e t t i a m o s u l l a p a c e " , c o n c l u d e .