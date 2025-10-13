R o m a , 1 3 o t t . ( A d n k r o n o s ) - " L a l i b e r a z i o n e d e g l i o s t a g g i i s r a e l i a n i e d e i d e t e n u t i p a l e s t i n e s i è u n p r i m o p a s s o i m p o r t a n t e . U n o s p i r a g l i o d i u m a n i t à d o p o d u e a n n i d i o r r o r e " . C o s ì s u i s o c i a l l a v i c e p r e s i d e n t e d e l S e n a t o M a r i o l i n a C a s t e l l o n e d e l M 5 s . " L ’ a u s p i c i o è p e r ò c h e s i t r a t t i d i u n v e r o p e r c o r s o d i p a c e e n o n s o l o d i u n a t r e g u a t e m p o r a n e a . M a p e r f a r e q u e s t o è n e c e s s a r i o p a r t i r e d a s u b i t o c o n l a r i c o s t r u z i o n e d i G a z a , c o n l ' a i u t o a l l a p o p o l a z i o n e m a r t o r i a t a e c o n l a d e f i n i z i o n e d e l p r o c e s s o d e i d u e p o p o l i d u e S t a t i . S o l o e s o l t a n t o c o s ì , g a r a n t e n d o u n a p a t r i a a i p a l e s t i n e s i e l a s i c u r e z z a a g l i i s r a e l i a n i , s i p o t r à c e m e n t i f i c a r e l a p a c e n e l l a r e g i o n e " , c o n c l u d e .