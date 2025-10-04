R o m a , 4 o t t . ( A d n k r o n o s ) - “ L a v i o l e n z a , l e m i n a c c e e l e d e v a s t a z i o n i v a n i f i c a n o g l i o b i e t t i v i d i c h i s c e n d e i n p i a z z a p e r m a n i f e s t a r e l e p r o p r i e i d e e . E p i s o d i c o m e q u e l l i d i i e r i , c o n s c r i t t e m i n a c c i o s e e i n s u l t i a l P r e s i d e n t e d e l C o n s i g l i o G i o r g i a M e l o n i , a i v i c e p r e m i e r A n t o n i o T a j a n i e M a t t e o S a l v i n i e a d a l t r i c o l l e g h i d i g o v e r n o , s o n o i n a c c e t t a b i l i , g r a v i e p r e o c c u p a n t i " . L o d i c h i a r a i l M i n i s t r o p e r l e R i f o r m e I s t i t u z i o n a l i e l a S e m p l i f i c a z i o n e N o r m a t i v a , M a r i a E l i s a b e t t a A l b e r t i C a s e l l a t i . " L o è a n c h e l a d e v a s t a z i o n e d i l u o g h i p u b b l i c i e d i p r o p r i e t à p r i v a t e d i p e r s o n e i n c o l p e v o l i , c h e o g g i s i t r o v a n o a d o v e r p a g a r e i d a n n i p r o v o c a t i d a l l a f o l l a . I n v i t o t u t t i a r i f l e t t e r e s u q u a n t o s t a a c c a d e n d o , a l d i l à d e l l e g i t t i m o d i r i t t o d i m o b i l i t a r s i e d i e s p r i m e r e l e p r o p r i e i d e e : l a v i o l e n z a m a c c h i a i r r i m e d i a b i l m e n t e l ’ a z i o n e d i p r o t e s t a e n o n a v v i c i n a i n a l c u n m o d o l a p a c e . E s p r i m o a t u t t i i c o l l e g h i d i g o v e r n o l a m i a s o l i d a r i e t à e r i n g r a z i o l e F o r z e d e l l ’ O r d i n e p e r i l l o r o e s e m p l a r e l a v o r o i n q u e s t i g i o r n i d i f f i c i l i . C h i c r e d e n e l l a p a c e r i s p e t t i c h i t u t e l a l a n o s t r a s i c u r e z z a e s i i m p e g n i a i s o l a r e i v i o l e n t i ” .