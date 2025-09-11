R o m a , 1 1 s e t . ( A d n k r o n o s ) - " O g g i i n S e n a t o e r o a l f i a n c o d i A n t o n i o T a j a n i q u a n d o , n e l c o r s o d e l l ’ i n f o r m a t i v a s u l l ’ a t t u a l e s i t u a z i o n e i n t e r n a z i o n a l e , l a s e n a t r i c e M a i o r i n o d e l M 5 S h a r i v o l t o a l n o s t r o m i n i s t r o a t t a c c h i g r a v i s s i m i e d e l t u t t o i n f o n d a t i . P a r o l e v i o l e n t e e a c c u s e f a l s e , g r i d a t e c o n o d i o , c h e a l t e r a n o l a r e a l t à e p o s s o n o a l i m e n t a r e r e a z i o n i p e r i c o l o s e " . L o s c r i v e s u i s o c i a l i l m i n i s t r o p e r l e R i f o r m e , E l i s a b e t t a C a s e l l a t i . " D a r e d e l ' p r e z z o l a t o ' e ' i n f l u e n c e r d i I s r a e l e ' a l n o s t r o v i c e p r e m i e r - a g g i u n g e - è u n ’ o f f e s a c h e s u p e r a o g n i l i m i t e d i d e c e n z a . S o n o p r o p r i o q u e s t e e s p r e s s i o n i c h e r i s c h i a n o d i g e n e r a r e l a v i o l e n z a d i c u i , p u r t r o p p o , l e c r o n a c h e c i p a r l a n o o g n i g i o r n o . C h i c o n o s c e e h a l a v o r a t o p e r a n n i c o n i l s e g r e t a r i o d i F o r z a I t a l i a s a b e n e c h e l a s u a o n e s t à e i n t e g r i t à s o n o s c o l p i t e n e i f a t t i e n e s s u n o p u ò m e t t e r l e i n d i s c u s s i o n e " . " A d A n t o n i o u n s i n c e r o r i n g r a z i a m e n t o p e r i l g r a n d e i m p e g n o e l a p r o f e s s i o n a l i t à c o n c u i s t a s e r v e n d o l ’ I t a l i a . I n u n m o m e n t o c o s ì c o m p l e s s o , l e p a r o l e c h i a r e e i n e q u i v o c a b i l i d e l n o s t r o v i c e p r e m i e r n o n l a s c i a n o s p a z i o a i n t e r p r e t a z i o n i o p r o p a g a n d a . L e g r i d a e g l i i n s u l t i i n A u l a - c o n c l u d e C a s e l l a t i - s e r v o n o s o l o a c e r c a r e l i k e e n o n s o l u z i o n i . I l l a v o r o d e l n o s t r o m i n i s t r o e d e l G o v e r n o i n v e c e , s t a n n o p o r t a n d o r i s u l t a t i c o n c r e t i : a s s i s t e n z a s a n i t a r i a , i n i z i a t i v e d i p l o m a t i c h e , a c c o g l i e n z a e p r o t e z i o n e p e r i p i ù b i s o g n o s i . U n a d i f f e r e n z a e v i d e n t e , s o t t o g l i o c c h i d i t u t t i " .