R o m a , 7 o t t . - ( A d n k r o n o s ) - " A d u e a n n i d a l 7 o t t o b r e 2 0 2 3 è n o s t r o d o v e r e r i c o r d a r e l ' o r r o r e d i q u e l l a g i o r n a t a e d i f a r l o s e n z a r i b a l t a r e l a s t o r i a , m a n i p o l a r e l a v e r i t à o t r a s f o r m a r e l e v i t t i m e i n c a r n e f i c i . I l 7 o t t o b r e è a c c a d u t o q u e l l o c h e c r e d e v a m o n o n p o t e s s e p i ù a c c a d e r e d o p o l a S h o a h : l a c a c c i a a l l ' e b r e o , n e l l e c a s e , n e i v i l l a g g i , n e i k i b b u t z i s r a e l i a n i , t r a i r a g a z z i d e l N o v a F e s t i v a l m a s s a c r a t i a c e n t i n a i a , s e n z a p i e t à . U n o r r o r e c h e s i è m o l t i p l i c a t o n e i g i o r n i s u c c e s s i v i c o n l e t e s t i m o n i a n z e d e g l i s t u p r i e d e l l e v i o l e n z e s u l l e d o n n e , d e l l e s e v i z i e a i b a m b i n i , c o n l e s t o r i e d e g l i o s t a g g i t r a t t a t i c o m e a n i m a l i n e i t u n n e l d i G a z a , s t o r i e a t r o c i c o m e q u e l l a d i S h i r i B i b a s e d e i s u o i b a m b i n i , K f i r e A r i e l , 9 m e s i e 4 a n n i , r a p i t i e p o i u c c i s i d u r a n t e l a p r i g i o n i a . C i a s c u n a d i q u e s t e s t o r i e d e v e r e s t a r e c o m e u n m o n i t o n e i n o s t r i c u o r i c o s ì c o m e n e i n o s t r i c u o r i r e s t a i n d e l e b i l e i l r i c o r d o d e l l ’ i m m e d i a t a s o l i d a r i e t à d e g l i i t a l i a n i " . C o s ì M a r a C a r f a g n a , s e g r e t a r i o d i N o i M o d e r a t i , i n t e r v e n e n d o i n A u l a a l l a C a m e r a n e l l e c o m m e m o r a z i o n i d e l 7 o t t o b r e . " S o b e n e c h e d u e a n n i d o p o q u e l s e n t i m e n t o è m e n o f o r t e - p r o s e g u e - p e r c h é l a s p r o p o r z i o n e d e l l a r e a z i o n e d e l g o v e r n o i s r a e l i a n o , l e m i g l i a i a d i v i t t i m e t r a i c i v i l i p a l e s t i n e s i , l a c a t a s t r o f e u m a n i t a r i a i n c o r s o a G a z a h a n n o c a m b i a t o l o s g u a r d o d e l m o n d o . M a i n n e g g i a r e a u n p o g r o m , s i m p a t i z z a r e c o n i t e r r o r i s t i o d e f i n i r e i l 7 o t t o b r e c o m e g i o r n o d e l l a r e s i s t e n z a è i n a u d i t o p e r u n P a e s e c o m e i l n o s t r o c h e d o v r e b b e c o n o s c e r e l a d i f f e r e n z a t r a a p o l o g i a d i s t r a g e e c r i t i c a l e g i t t i m a a l l o s t a t o d ' I s r a e l e " . " E a l l o r a o g g i , m e n t r e s p e r i a m o c h e i l p i a n o a m e r i c a n o p o r t i a l l a f i n e d e l l a g u e r r a , a l l a l i b e r a z i o n e d e g l i o s t a g g i e a l l a c e s s a z i o n e d e l l e s o f f e r e n z e d e l p o p o l o p a l e s t i n e s e , i l r i c o r d o d e l 7 o t t o b r e d e v e a c c o m p a g n a r s i a d u n a v v e r t i m e n t o : a l z i a m o l a g u a r d i a p e r c h é l ' a n t i s e m i t i s m o s t a t o r n a n d o a d i f f o n d e r s i e u s a l a t r a g e d i a d i G a z a c o m e s t r u m e n t o p e r i s u o i f i n i i g n o b i l i . S t a a n o i e v i t a r e c h e q u e s t o a c c a d a " , c o n c l u d e .