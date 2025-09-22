R o m a , 2 2 s e t . ( A d n k r o n o s ) - " M a n i f e s t a r e è u n d i r i t t o , m a q u a n d o l a p r o t e s t a d e g e n e r a n e l l a p r e t e s a d i o c c u p a r e s t a z i o n i e b i n a r i f e r r o v i a r i , n e l b l o c c o d i s t r a d e , a u t o s t r a d e e p o r t i , i n l a n c i d i o g g e t t i c o n t r o l e F o r z e d e l l ’ O r d i n e , i n i m m a g i n i d e l l a p r e s i d e n t e d e l C o n s i g l i o b r u c i a t e , a l l o r a n o n è p i ù p r o t e s t a m a è v i o l e n z a . I l s o s t e g n o a l p o p o l o p a l e s t i n e s e n o n p u ò t r a s f o r m a r s i i n g u e r r i g l i a u r b a n a , q u e l l o c h e s t a a c c a d e n d o i n m o l t e c i t t à i t a l i a n e è i n a c c e t t a b i l e . L a v i o l e n z a v a r e s p i n t a s e m p r e , s o l i d a r i e t à a l l e f o r z e d e l l ’ o r d i n e ” . C o s ì M a r a C a r f a g n a , s e g r e t a r i o d i N o i m o d e r a t i .