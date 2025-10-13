R o m a , 1 3 o t t . ( A d n k r o n o s ) - " F i n a l m e n t e g l i u l t i m i o s t a g g i i s r a e l i a n i r a p i t i d a H a m a s s o n o l i b e r i ! L i b e r i d i t o r n a r e a l l e l o r o c a s e , a l l e l o r o f a m i g l i e , a l l e l o r o v i t e . U n a n o t i z i a c h e r i e m p i e d i g i o i a , u n a l t r o m a t t o n e d i s p e r a n z a n e l l a c o s t r u z i o n e d i q u e l l a p a c e v e r a c h e t u t t i a u s p i c h i a m o . D o p o l ’ o r r o r e d e l 7 o t t o b r e , d o p o d u e a n n i d i g u e r r a , d i s o f f e r e n z e , d i t r o p p i i n n o c e n t i m o r t i d a u n a p a r t e e d a l l ’ a l t r a , c o n i l p i a n o U s a i n i z i a a v e d e r s i u n a p r o s p e t t i v a n u o v a p e r i l M e d i o O r i e n t e , u n o r i z z o n t e d i s t a b i l i t à e d i s i c u r e z z a " . L o s c r i v e s u i s o c i a l M a r a C a r f a g n a , s e g r e t a r i o d i N o i M o d e r a t i . " I l c e s s a t e i l f u o c o e i l r i l a s c i o d e g l i o s t a g g i s o n o s e g n a l i d i e n o r m e f i d u c i a : è s t a t o p i a n t a t o u n s e m e , o c c o r r e f a r e i n m o d o c h e m e t t a r a d i c i . S a r à u n p e r c o r s o l u n g o e d i f f i c i l e m a d o b b i a m o c r e d e r c i . E l ’ I t a l i a s a p r à c o m e s e m p r e d a r e i l s u o c o n t r i b u t o " , c o n c l u d e .