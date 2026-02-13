G a z a , 1 3 f e b . ( A d n k r o n o s ) - I l c a p o d i s t a t o m a g g i o r e d e l l e I d f , t e n e n t e g e n e r a l e E y a l Z a m i r , h a v i s i t a t o G a z a e h a a f f e r m a t o c h e l ' e s e r c i t o n o n r i n u n c e r à a l l ' o b i e t t i v o d i s m i l i t a r i z z a r e l a S t r i s c i a e d i s a r m a r e H a m a s , c o n f e r m a n d o a l c o n t e m p o c h e l ' e s e r c i t o h a i n q u e s t o s e n s o p i a n i p r o n t i a e s s e r e a t t u a t i s e i l g o v e r n o l o o r d i n a s s e . " D u r a n t e l a g u e r r a , a b b i a m o r a g g i u n t o u n r i s u l t a t o s e n z a p r e c e d e n t i : t u t t i i b a t t a g l i o n i d i p r i m a l i n e a d i H a m a s s o n o s t a t i d i s t r u t t i . H a m a s è s t a t a s c o n f i t t a m i l i t a r m e n t e e t u t t i g l i o s t a g g i s o n o t o r n a t i a c a s a " , a f f e r m a Z a m i r n e l l a z o n a d i R a f a h , s e c o n d o d i c h i a r a z i o n i p u b b l i c a t e d a l l ' e s e r c i t o . " L e I d f s o n o s c h i e r a t e l u n g o u n c o n f i n e d i s i c u r e z z a , l a L i n e a G i a l l a , c h e c o n t r o l l a i v a r c h i d i a c c e s s o a l l a S t r i s c i a e s t a s i s t e m a t i c a m e n t e r i p u l e n d o l ' a r e a d a l l e i n f r a s t r u t t u r e t e r r o r i s t i c h e " , h a d e t t o a n c o r a Z a m i r , a g g i u n g e n d o c h e l ' e s e r c i t o è " p r o n t o a p a s s a r e d a l l a d i f e s a a l l ' a t t a c c o " e " r i s p o n d e r à a q u a l s i a s i v i o l a z i o n e . N o n r i n u n c e r e m o a l l ' o b i e t t i v o d e l l a g u e r r a , l a c o m p l e t a s m i l i t a r i z z a z i o n e d e l l a S t r i s c i a d i G a z a e i l d i s a r m o d i H a m a s " .