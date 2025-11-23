T e l A v i v , 2 3 n o v . ( A d n k r o n o s ) - I l c a p o d i s t a t o m a g g i o r e d e l l e I d f , t e n e n t e g e n e r a l e E y a l Z a m i r , h a e m e s s o o g g i l e p r i m e s a n z i o n i u f f i c i a l i n e i c o n f r o n t i d e i c o m a n d a n t i r e s p o n s a b i l i d e i f a l l i m e n t i d e l 7 o t t o b r e 2 0 2 3 . L e d e c i s i o n i s o n o s t a t e p r e s e d o p o l e i n d a g i n i c o n d o t t e d a l s u o p r e d e c e s s o r e , H e r z i H a l e v i , l o s c o r s o f e b b r a i o , e d a l m a g g i o r e g e n e r a l e i n p e n s i o n e S a m m y T u r j e m a n i l 1 0 n o v e m b r e . F r a g l i a l t r i , O d e d B a s y u k , c h e h a r i c o p e r t o l a c a r i c a d i c a p o d e l l a D i r e z i o n e d e l l e O p e r a z i o n i i l 7 o t t o b r e , s a r à c o n g e d a t o d a l s e r v i z i o d i r i s e r v a . A m a r z o , B a s y u k a v e v a a n n u n c i a t o l e s u e d i m i s s i o n i d a l l ' e s e r c i t o . A n c h e l ' e x c a p o d e l C o m a n d o M e r i d i o n a l e Y a r o n F i n k e l m a n s a r à c o n g e d a t o d a l s e r v i z i o d i r i s e r v a . L ' e x c a p o d e l l ' i n t e l l i g e n c e d e l l a d i v i s i o n e d i G a z a , i l c u i n o m e r i m a n e a n o n i m o a c a u s a d e l l a s u a p o s i z i o n e , v e r r à c o n g e d a t o d a l s e r v i z i o m i l i t a r e . Z a m i r h a i n o l t r e r a g g i u n t o u n a c c o r d o c o n l ' a t t u a l e c a p o d e l l ' i n t e l l i g e n c e m i l i t a r e S h l o m i B i n d e r , s e c o n d o c u i c o m p l e t e r à i l s u o m a n d a t o c o m e p r e v i s t o e p o i s i r i t i r e r à d a l l ' e s e r c i t o . Y o s s i S a r i e l , a l l o r a c o m a n d a n t e d e l l ' U n i t à 8 2 0 0 d e i s e r v i z i s e g r e t i d ' é l i t e d e l l ' e s e r c i t o i s r a e l i a n o , e l ' e x c a p o d e i s e r v i z i s e g r e t i d e l l ' I d f A h a r o n H a l i v a , e n t r a m b i d i m e s s i s i d a i l o r o i n c a r i c h i l ' a n n o s c o r s o , n o n s i s o n o p r e s e n t a t i a l l ' i n c o n t r o c o n i l c a p o d i s t a t o m a g g i o r e e s a r a n n o e n t r a m b i r i m o s s i d a l s e r v i z i o d i r i s e r v a e n o n p r e s t e r a n n o p i ù s e r v i z i o n e l l ' e s e r c i t o . I l c a p o d e l l a d i v i s i o n e o p e r a t i v a d e l l ' i n t e l l i g e n c e m i l i t a r e s i r i t i r e r à d a l l e I d f .