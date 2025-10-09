R o m a , 9 o t t . ( A d n k r o n o s ) - " A v e v a m o c h i e s t o l a s c o r s a s e t t i m a n a u n i m p e g n o c o n g i u n t o d i t u t t e l e f o r z e d e l P a r l a m e n t o s u l s o s t e g n o a l l ’ a v v i o d e l p i a n o d i p a c e a G a z a . L e a l t r e o p p o s i z i o n i h a n n o d e t t o n o . A b b i a m o s e n t i t o i n a u l a d e f i n i r e q u e l p i a n o ' n e o c o l o n i a l i s t a ' e d a ' r i f i u t a r e ' d a f o r z e d e l l a s i n i s t r a p o p u l i s t a c h e s o n o s t a t e s c a v a l c a t e d a H a m a s i n r a g i o n e v o l e z z a . A b b i a m o s e n t i t o p a r l a r e o s s e s s i v a m e n t e d i f l o t i l l e e p i a z z e , s t r u m e n t a l i z z a t e d a u n l a t o e d a l l ’ a l t r o . I e r i i l s e g r e t a r i o d e l p r i m o s i n d a c a t o i t a l i a n o h a p a r l a t o d i ' c o m p l i c i t à p o l i t i c a n e l g e n o c i d i o ' . A d e s s o o c c o r r e f e r m a r e t u t t o q u e s t o r u m o r e . I l n o s t r o l a v o r o è l a p o l i t i c a e l a p o l i t i c a o g g i s i f a i n q u e l n e g o z i a t o " . L o s c r i v e s u X i l l e a d e r d i A z i o n e C a r l o C a l e n d a . " P e r s o n a l m e n t e c o n t i n u o a p e n s a r e c h e l a t r e g u a è a p o r t a t a d i m a n o m a l a p a c e è a n c o r a m o l t o l o n t a n a . C i s a r à u n r u o l o d a s v o l g e r e p e r l ’ I t a l i a e p e r l ’ E u r o p a . U n r u o l o p o l i t i c o n o n p a r t i t i c o o d i t e s t i m o n i a n z a . L ’ a r g o m e n t o m e r i t a s e r i e t à e m o d e r a z i o n e n e l l ’ u s o d e l l e p a r o l e " , c o n c l u d e .