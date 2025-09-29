R o m a , 2 9 s e t . - ( A d n k r o n o s ) - " N o n l a v o t e r e m o " l a m o z i o n e d i m a g g i o r a n z a . " A s e n t i r l a c o s ì è u n a m o z i o n e a s s o l u t a m e n t e g i u s t a , i o s o n o p e r l a l i b e r a z i o n e d e g l i o s t a g g i e p e r c h é i l r i c o n o s c i m e n t o a v v e n g a s e n z a c o i n v o l g e r e H a m a s , p e c c a t o c h e s o n o d u e c o n d i z i o n i i n c o n t r a d d i z i o n e . P e r c h é , e p e n s o s i a g i u s t o , s e n o i r i c o n o s c i a m o l a P a l e s t i n a d i c e n d o c h e m a i d a r e m o r i c o n o s c i m e n t o a d H a m a s , m a r i c o n o s c i a m o l ' A n p c h e è i l p r i n c i p a l e n e m i c o d i H a m a s , d i f f i c i l e c h e H a m a s d i c a a l l o r a l i b e r o g l i o s t a g g i . D i v e n t a u n g i o c o p e r d i r e i o n o n r i c o n o s c o l o s t a t o d i P a l e s t i n a " . C o s ì C a r l o C a l e n d a , l e a d e r d i A z i o n e , i n t e r v e n e n d o a U n g i o r n o d a p e c o r a s u R a i r a d i o 1 . " N o i p r e s e n t e r e m o u n a n o s t r a m o z i o n e - p r o s e g u e - c h e d i c a c h e a l i v e l l o i t a l i a n o v a n n o s a n z i o n a t i i m i n i s t r i e s t r e m i s t i d e l g o v e r n o i s r a e l i a n o , v a r i c o n o s c i u t o l o S t a t o d i P a l e s t i n a i n c a p o a l l ' A n p e v a d e t t o c h e c i s a r à u n a e s c a l a t i o n d i s a n z i o n i s e I s r a e l e n o n s i f e r m a " . L a m o z i o n e " d e l c e n t r o s i n i s t r a l a s t i a m o g u a r d a n d o . . . p r e m e s s o c h e n o n c i h a n n o c h i e s t o d i v e d e r l a i n s i e m e " . " P e n s o c h e l a m o b i l i t a z i o n e p e r l a P a l e s t i n a s i a s a c r o s a n t a , m i p i a c e r e b b e v e d e r l a a n c h e u n p o ’ p e r l ' U c r a i n a . N o n s o n o a n d a t o i n p i a z z a p e r c h é s o c h e c o n n e s s i a q u e l l e m a n i f e s t a z i o n i s u c c e d o n o i n c i d e n t i c h e c o i n v o l g o n o u n ' a s s o l u t a m i n o r a n z a e f a n n o u n d a n n o . E ' u n a c o s a s b a g l i a t a p e r l a P a l e s t i n a " . N o n s o n o s u l l a F l o t i l l a p e r c h é " i l m i o l a v o r o d i p a r l a m e n t a r e è p e r o r a r e i l f a t t o c h e s i m e t t a n o d e l l e s a n z i o n i s u I s r a e l e e c h e s i r i e s c a a d a s s i s t e r e u n a p o p o l a z i o n e d i s a s t r a t a e s o p r a t t u t t o a f e r m a r e i l g o v e r n o N e t a n y a h u , u n g o v e r n o d i c r i m i n a l i c h e s t a f a c e n d o u n a p u l i z i a e t n i c a a G a z a e l o f a r à a n c h e i n C i s g i o r d a n i a . L o d e v o l i s s i m o c e r c a r e d i p o r t a r e a i u t i , m a b i s o g n a s t a r e m o l t o a t t e n t i p e r c h é a b b i a m o v i s t o c h e g l i i s r a e l i a n i n o n h a n n o a l c u n a r e m o r a , a n c h e s e i l p r e s i d e n t e d i I s r a e l e h a d e t t o c h e n o n u s e r a n n o u n a f o r z a l e t a l e " , c o n c l u d e .