R o m a , 1 0 o t t . ( A d n k r o n o s ) - " N o n p e n s o c h e a b b i a m o l a p a c e i n M e d i o O r i e n t e , p e n s o c h e a b b i a m o u n a t r e g u a . L a p o s s i b i l i t à d i r i a p r i r e G a z a , p o r t a r e a i u t i , s e l e c o s e f u n z i o n e r a n n o d i l e v a r e H a m a s c h e è u n f a t t o f o n d a m e n t a l e . C h e I s r a e l e v o g l i a r e a l m e n t e c o s t r u i r e l ì u n a s i t u a z i o n e s t a b i l e , a l m e n o u n a a u t o g e s t i o n e o u n a g e s t i o n e c o n d i v i s a c o n c l a s s e u n a d i r i g e n t e p a l e s t i n e s e , è m o l t o d i f f i c i l e . L a d e s t r a i s r a e l i a n a h a c a m b i a t o i l v o l t o d i I s r a e l e " . C o s ì i l l e a d e r d i A z i o n e C a r l o C a l e n d a , i n t e r v e n e n d o a l 4 0 e s i m o c o n v e g n o d i C o n f i n d u s t r i a G i o v a n i i m p r e n d i t o r i a C a p r i .