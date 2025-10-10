R o m a , 1 0 o t t . ( A d n k r o n o s ) - I l c a s o d i L a n d i n i è " u n i c o n e l l a s t o r i a p e n s o , i l s e g r e t a r i o d i u n s i n d a c a t o c h e d i c e c h e i l g o v e r n o è c o m p l i c e p o l i t i c o d i u n g e n o c i d i o . C o m e f a i a d i r l o ? S e p e r d i a m o l ' u s o d e l l e p a r o l e . . . i l 2 5 o t t o b r e c i s a r à u n n u o v o s c i o p e r o ' c o n t r o l e a r m i ' , i l l i v e l l o è q u e l l o d i m i s s u n i v e r s o c h e d i c e ' v o g l i o l a p a c e n e l m o n d o ' , s i a m o p i ù o m e n o a q u e s t o l i v e l l o . F a r e i n o t a r e a L a n d i n i c h e l a s i t u a z i o n e d e l l ' a u t o m o t i v e i n I t a l i a è d i s a s t r o s a , s u q u e s t o n o n r i e s c e a d i r e u n a p a r o l a c h i a r a " . C o s ì i l l e a d e r d i A z i o n e C a r l o C a l e n d a , i n t e r v e n e n d o a l 4 0 e s i m o c o n v e g n o d i C o n f i n d u s t r i a G i o v a n i i m p r e n d i t o r i a C a p r i .