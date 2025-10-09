R o m a , 9 o t t ( A d n k r o n o s ) - " C i a u g u r i a m o c h e i l g o v e r n o i t a l i a n o v o g l i a v e n i r e q u i a c o n f r o n t a r s i " , m a c h e " n o n s i a i l t e n t a t i v o d i a p p r o p r i a r s i d i u n r i s u l t a t o o d i s t r u m e n t a l i z z a r e u n p a s s a g g i o i m p o r t a n t e , s t o r i c o " . L o h a d e t t o i n a u l a a l l a C a m e r a l a c a p o g r u p p o d e l P d C h i a r a B r a g a , s u l l ' i n f o r m a t i v a d e l g o v e r n o s u l l ' a c c o r d o i n M o . " S p e r i a m o i n u n a v a n z a m e n t o , u n o s c a t t o d i i n i z i a t i v a p o l i t i c a d a p a r t e d e l g o v e r n o i t a l i a n o p e r t r o p p o t e m p o s i l e n t e e d a p a r t e d e l l ' E u r o p a " . , h a d e t t o a n c o r a B r a g a .