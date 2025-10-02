R o m a , 2 o t t . ( A d n k r o n o s ) - " G l i a t t a c c h i d e l g o v e r n o a l d i r i t t o d i s c i o p e r o s t a n n o s u p e r a n d o i l l i m i t e . S o l o i g n o r a n z a p o l i t i c a e a r r o g a n z a s c o n f i n a t a p o s s o n o p o r t a r e a d a t t a c c a r e i l a v o r a t o r i c h e d o m a n i d e c i d e r a n n o d i a d e r i r e a l l o s c i o p e r o e c h e p a r t e c i p e r a n n o a l l e t a n t e m a n i f e s t a z i o n i i n d e t t e i n t u t t a I t a l i a . G l i s c i o p e r i n o n s o n o r e g a l a t i , c o s t a n o u n g i o r n o d i s t i p e n d i o e s o n o s e r v i t i a c o n q u i s t a r e d i r i t t i e m i g l i o r a r e l a v i t a d i m i l i o n i d i d o n n e e u o m i n i . D o v r e b b e s a p e r l o c h i c o m e M e l o n i v i e n e d a u n q u a r t i e r e o p e r a i o . N e l m o n d o r e a l e f u n z i o n a c o s ì , m a c h i h a v i s s u t o s o l o d i p o l i t i c a n o n l o s a " . C o s ì u n a n o t a C h i a r a B r a g a , C a p o g r u p p o P d a l l a C a m e r a d e i D e p u t a t i .