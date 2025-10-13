R o m a , 1 3 o t t . ( A d n k r o n o s ) - " L e i m m a g i n i d e l l a l i b e r a z i o n e d e i p r i m i s e t t e o s t a g g i i s r a e l i a n i , i n s i e m e a q u e l l e p r o v e n i e n t i d a R a m a l l a h d e l l a l i b e r a z i o n e d e i d e t e n u t i p a l e s t i n e s i , r a p p r e s e n t a n o u n s e g n a l e d i g r a n d e s p e r a n z a . O f f r o n o u n o s p i r a g l i o c o n c r e t o s u l p o s s i b i l e p e r c o r s o d i p a c e e s o t t o l i n e a n o l ’ i m p o r t a n z a d e l l a p r o s p e t t i v a d e i d u e s t a t i c o n i l r i c o n o s c i m e n t o d i u n a e n t i t à s t a t u a l e p a l e s t i n e s e a c c a n t o a I s r a e l e , c h e c o s t i t u i s c e u n a r e a l e o p p o r t u n i t à p e r u n a p a c e d u r a t u r a e p e r u n a r i c o s t r u z i o n e c o n d i v i s a . L a c o m u n i t à i n t e r n a z i o n a l e , c o n l ’ U n i o n e E u r o p e a e l ’ I t a l i a i n p r i m a l i n e a , d e v e s o s t e n e r e o g n i i n i z i a t i v a v o l t a a r e n d e r e q u e s t o o b i e t t i v o u n a r e a l t à s t a b i l e p e r l e g e n e r a z i o n i f u t u r e " . C o s ì i n u n a n o t a C h i a r a B r a g a , c a p o g r u p p o P d a l l a C a m e r a .